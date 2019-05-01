В мае штрафы для "евробляхеров" вырастут

С 24 мая штрафы для владельцев авто на иностранных номерах за нерастаможенные авто вырастут.

Как сообщает пресс-служба ГФС, с 25 ноября 2018 вступили в силу Законы Украины, которыми внесены изменения в Налоговый и Таможенный кодексы Украины в части налогообложения и растаможки авто на еврономерах. Одной из норм вышеуказанных законов предусмотрено освобождение от ответственности за нарушение таможенных правил тех лиц, которые ввезли такие авто в период с 1 января 2015 до 24 ноября 2018 и нарушили нормы таможенного законодательства Украины, однако обратились в таможню для их легализации в срок до конца мая 2019.

В то же время, законодатель предусмотрел более суровое наказание для тех владельцев транспортных средств с иностранной регистрацией, которые вовремя не позаботились об их таможенном оформлении до 24 мая 2019 года.

Отмечается, что законодательством устанавливается наказание не только для тех лиц, которые ввезли автомобили на еврономерах на территорию Украины, но и для тех, кто ими управляет. К тому же, с конца мая текущего года штрафные санкции, которые будут применяться, возрастут до 170 тыс. грн, а в отдельных случаях предусматривается возможность применения конфискации таких авто.

Также в ГФС напомнили, какие документы необходимо подать для растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией:

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