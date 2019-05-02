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02 травня 2019, четвер, 10:15 17
Економіка 2019-05-02T11:45:02+03:00
Українські Новини
Приватбанк виплатить 11,52 млрд гривень дивідендів державі

Приватбанк виплатить 11,52 млрд гривень дивідендів державі

Приватбанк
Приватбанк

Приватбанк вирішив направити 11,52 млрд гривень (90% чистого прибутку за 2018 рік) на виплату дивідендів акціонеру банку – державі в особі Міністерства фінансів.

Про це йдеться в затвердженому спостережною радою та акціонером банку річної звітності Приватбанку за 2018 рік, передають Українські Новини.

Згідно з підтвердженим аудиторською компанією E&Y річного звіту банку, його чистий прибуток за підсумками 2018 року становить 12,798 млрд гривень.

Чисті активи Приватбанку на початок 2019 року становлять 278 млрд гривень, зобов'язання – 246,5 млрд гривень, капітал Приватбанку – 31,5 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, суд визнав націоналізацію Приватбанку незаконною.

Раніше в МВФ висловилися про своє ставлення до націоналізації Приватбанку.

Також, за даними банкірів, різких стрибків гривні на новини про скасування націоналізації Приватбанку поки немає.

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