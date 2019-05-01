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01 травня 2019, середа, 09:26 38
Життя 2019-05-01T16:45:03+03:00
Українські Новини
ДСНС попередила про серйозне погіршення погодних умов по всій Україні

ДСНС попередила про серйозне погіршення погодних умов по всій Україні

Гроза. Фото: facebook.com/MNSIFR
Гроза. Фото: facebook.com/MNSIFR

Українців попередили про серйозне погіршення погодних умов сьогодні, 1 травня.

Про це повідомила прес-служба ДСНС, передають Українські Новини.

Так, за даними Укргідрометцентру, 1 травня в більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях значні дощі, у центральних, південних та східних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий), на Прикарпатті та в Карпатах сильні дощі (2 рівень небезпеки, оранжевий).

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок всю Україну накрили холодні дощі і грози.

Раніше українців попереджали про сильних дощах і грозах.

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