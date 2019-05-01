ДСНС попередила про серйозне погіршення погодних умов по всій Україні

Українців попередили про серйозне погіршення погодних умов сьогодні, 1 травня.

Про це повідомила прес-служба ДСНС, передають Українські Новини.

Так, за даними Укргідрометцентру, 1 травня в більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях значні дощі, у центральних, південних та східних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий), на Прикарпатті та в Карпатах сильні дощі (2 рівень небезпеки, оранжевий).

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок всю Україну накрили холодні дощі і грози.

Раніше українців попереджали про сильних дощах і грозах.