Циклон Valentin из Румынии принесет мощные ливни и шторм: синоптик предупредила об опасной погоде

Первого мая в Украину придет дождливый циклон Valentin с юго-запада Европы - Румынии. В большинстве областей пройдут дожди, местами сильные ливни, грозы, штормовой ветер.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\nТак, южная часть Украины подвергнется воздействию циклона меньше, но уже вечером дождей станет больше.\r\nВ Приазовье в среду осадков практически не ожидается.\r\nВетер усилится практически по всей Украине, иногда даже до штормовых порывов.\r\nТемпература воздуха будет низкой на западе и севере, днем +9...+14 градусов.\r\nСамой высокой она будет на юге и в центральных областях, +15...+22 градуса.\r\nНа востоке температура будет разной: в Харьковской области +10...+12, в Луганской +12...+16, в Донецкой +17...+20.\r\nВ Киев циклон Valentin принесет дожди, сильный порывистый ветер и прохладную погоду, +11...+13 градусов.\r\n"Осторожно. Дожди, местами сильные ливни, грозы, штормовой ветер .С четверга, со 2 мая, начнет теплеть", - сообщила Диденко.\r\n\r\nКарты: Наталья Диденко\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, во вторник всю Украину накрыли холодные дожди и грозы.\r\nТакже украинцев предупредили о сильных дождях и грозах.