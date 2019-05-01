Циклон Valentin из Румынии принесет мощные ливни и шторм: синоптик предупредила об опасной погоде

Первого мая в Украину придет дождливый циклон Valentin с юго-запада Европы - Румынии. В большинстве областей пройдут дожди, местами сильные ливни, грозы, штормовой ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Так, южная часть Украины подвергнется воздействию циклона меньше, но уже вечером дождей станет больше.

В Приазовье в среду осадков практически не ожидается.

Ветер усилится практически по всей Украине, иногда даже до штормовых порывов.

Температура воздуха будет низкой на западе и севере, днем +​​9...+14 градусов.

Самой высокой она будет на юге и в центральных областях, +15...+22 градуса.

На востоке температура будет разной: в Харьковской области +10...+12, в Луганской +12...+16, в Донецкой +17...+20.

В Киев циклон Valentin принесет дожди, сильный порывистый ветер и прохладную погоду, +11...+13 градусов.

"Осторожно. Дожди, местами сильные ливни, грозы, штормовой ветер .С четверга, со 2 мая, начнет теплеть", - сообщила Диденко.

Карты: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, во вторник всю Украину накрыли холодные дожди и грозы.

Также украинцев предупредили о сильных дождях и грозах.