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30 апреля 2019, вторник, 09:31 537
Общество 2019-04-30T09:31:36+03:00
Українські Новини
Сегодня всю Украину накроют холодные дожди и грозы

Сегодня всю Украину накроют холодные дожди и грозы

В Украине ожидают грозы. Фото: pixabay.com
В Украине ожидают грозы. Фото: pixabay.com

Во вторник, 30 апреля, всю Украину накроют дожди, солнечно будет только в южных областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр

Так, в западных областях в последний день апреля ожидаются сильные дожди. Ночью здесь +7...+10 градусов, днем +13...+19 градусов. В северных областях и Киеве также дожди, но не такие обильные. Днем до +15 градусов, ночью +5...+9 градусов. В восточных регионах синоптики предсказывают достаточно сильные осадки. Ночью +6...+11 градусов, днем +12...+19 градусов. 

Единственным регионом, где жители могут надеяться на солнечную погоду, остается юг страны. И если погода в Одессе будет такой же, как и по остальной Украине - прохлада и дожди, - то в Херсоне и Николаеве ожидается солнце, до +22 градусов днем и +11 ночью.

Как сообщали Українські Новини, после Пасхи погода в Украине изменится.

Ранее синоптик дала прогноз до конца месяца.

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