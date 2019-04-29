Украинцев предупредили о сильных дождях и грозах

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в большинстве регионов Украины в понедельник.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українськi Новини.

"Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий. По данным Укргидрометцентра, днем 29 апреля в большинстве северных, центральных, в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской и Львовской областях значительные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с (1-й уровень опасности, желтый)", - сказано в нем.

Отметим, сегодня украинцы отмечают поливальный понедельник, на следующий день после Пасхального воскресенья (Пасхи). Древние славяне считали, что в этот день вода и огонь наделялись чудодейственными свойствами. В частности, вода прогоняет плохую энергию и злые силы. Поэтому обливание символизировало очищение человека от всего плохого.

Как сообщали Українськi Новини, 1 мая в Украину придет циклон: синоптик дала прогноз погоды на начало месяца.

Ранее синоптик дала прогноз до конца месяца.