Доба в зоні ООС: український військовий загинув, ще один поранений

Російсько-окупаційні війська 30 квітня порушили режим припинення вогню на Донбасі 13 разів. З них двічі – з застосуванням заборонених мінськими угодами 120 і 82 мм мінометів.

Про це повідомив прес-центр штабу ООС, передають Українські Новини.

Так, ворог обстрілював українських захисників з протитанкових ракетних комплекосв, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил 11 разів:

з 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Павлопіль;

з протитанкових ракетних комплексів і стрілецької зброї - поблизу села Талаківка;

з гранатометів різних систем - біля населеного пункту Піски;

чотири рази з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Лебединське;

з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - в районі населеного пункту Опитне;

з автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів - у населеного пункту Широкине;

двічі з автоматичних гранатометів станкових, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - у міста Мар'їнка.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв позиції наших захисників:

120 мм мінометів - в районі населеного пункту Троїцьке;

з великокаліберних кулеметів - у населеного пункту Луганське.

Один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і ще один отримав поранення.

"На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки збройних сил, 30 квітня 2 окупанта були знищені, ще троє - поранені ", - сказано в повідомленні.

Крім цього, з початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" - з великокаліберних кулеметів - біля села Лебединський, і зі стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Гранітне.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл противника українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, під ворожими обстрілами на Донбасі поранений український військовий.

29 квітня бойовики 8 разів обстріляли позиції підрозділів ООС, втрат серед українських військовослужбовців не було.

В Мінську вперше не вдалося домовитися про великоднє перемир'я на Донбасі.