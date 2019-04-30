подписаться на рассылку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
30 апреля 2019, вторник, 18:28 381
Силовые структуры 2019-04-30T20:15:02+03:00
Українські Новини
Под вражескими обстрелами на Донбассе ранен украинский военный

Под вражескими обстрелами на Донбассе ранен украинский военный

Обстрелы на Донбассе. Фото: штаб ООС
Обстрелы на Донбассе. Фото: штаб ООС

Боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 30 апреля, 1 украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных "минскими соглашениями" 120-мм минометов", - сказано в нем.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции украинских подразделений: из гранатометов различных систем - у населенного пункта Пески; из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Лебединское; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у города Марьинка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел огонь из 120-мм минометов возле населенного пункта Троицкое.

Вследствие обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения.

На провокации боевиков украинские подразделения дали адекватный ответ.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українські Новини, 29 апреля боевики 8 раз обстреляли позиции подразделений ООС, потерь среди украинских военнослужащих не было.

Ранее из-за загрязнения водопровода в Луганске отравились 20 российских военных.

В Минске впервые не удалось договориться о пасхальном перемирии на Донбассе.

Больше новостей о: оккупированые территории раненые военнослужащие война на Донбассе Ситуация в зоне ООС обстрелы в зоне ООС

Архив
Новости
Ролик с Украиной без Крыма показали в "Борисполе" из-за технического сбоя, - Мининформполитики 20:16
Садовый беднее своей жены в 8 раз и у него нет жилья и машины 19:50
Видео дня: по улицам Мелитополя рядом с людьми пронесся мощный смерч 19:30
Порошенко и Зеленский. Скриншот трансляции
Соперничество в прошлом: Порошенко договорился с Зеленским об официальной встрече 19:02
Владимир Зеленский. Скриншот: Владимир Зеленский/Facebook
Зеленский объявил конкурс на спикера Президента и назвал условия для кандидатов 18:44
больше новостей
Россиянка просит Зеленского предоставить ей гражданство Украины 08:30
Подрыв авто гранатой. Фото: ГУ НП в Харьковской области
В Харькове в авто бросили гранату: водитель госпитализирован 10:45
Это будет очень яркая деятельность Президента: юрист Зеленского рассказал о стратегии ЗЕкоманды 10:18
В первый день Пасхи на Донбассе трое оккупантов умерли, один травмирован 08:02
Супрун готова возглавить Минздрав в новом правительстве, но при одном условии 16:32
больше новостей
Россиянка просит Зеленского предоставить ей гражданство Украины 08:30
Супрун готова возглавить Минздрав в новом правительстве, но при одном условии 16:32
"Нацкорпус" провел митинг в Харькове 22:16
Владимир Зеленский. Скриншот: Владимир Зеленский/Facebook
Зеленский объявил конкурс на спикера Президента и назвал условия для кандидатов 18:44
Дети жалуются, родители разводят руками: Супрун призвала не пускать младенцев к гаджетам 23:14
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok