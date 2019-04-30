Под вражескими обстрелами на Донбассе ранен украинский военный

Боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 30 апреля, 1 украинский военнослужащий получил ранения.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.\r\n"С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных "минскими соглашениями" 120-мм минометов", - сказано в нем.\r\nОтмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции украинских подразделений: из гранатометов различных систем - у населенного пункта Пески; из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Лебединское; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у города Марьинка.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел огонь из 120-мм минометов возле населенного пункта Троицкое.\r\nВследствие обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения.\r\nНа провокации боевиков украинские подразделения дали адекватный ответ.\r\nПотери противника уточняются.\r\nКак сообщали Українські Новини, 29 апреля боевики 8 раз обстреляли позиции подразделений ООС, потерь среди украинских военнослужащих не было.\r\nРанее из-за загрязнения водопровода в Луганске отравились 20 российских военных.\r\nВ Минске впервые не удалось договориться о пасхальном перемирии на Донбассе.