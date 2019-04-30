Сутки ООС: боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 29 апреля, восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Два раза применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Украинские военные не понесли потерь, сообщает в утренней сводке пресс-центр штаба операции Объединенных сил во вторник, 30 апреля.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг шесть раз обстреляли позиции сил ООС: из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Марьинки; дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Широкино; дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Песок; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник два раза обстреливал позиции Объединенных сил: из 82-мм минометов – в районе Золотого-4; из автоматических станковых гранатометов – возле Травневого.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа", – отметили в штабе.

По данным украинской разведки, ответным огнем один сепаратист был уничтожен.

С начала текущих суток сепаратисты дважды обстреляли позиции ООС в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток: из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Лебединского; из гранатометов – вблизи Песок. Украинские военные не пострадали.

Как сообщали Українські Новини, 27 апреля на Донбассе боевики ранили воина ВСУ и понесли существенные потери.

Ранее из-за загрязнения водопровода в Луганске отравились 20 российских военных.

В Минске впервые не удалось договориться о пасхальном перемирии на Донбассе.