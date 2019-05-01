Циклон Valentin з Румунії принесе потужні зливи і шторм: синоптик попередила про небезпечну погоду

Першого травня в Україну прийде дощовий циклон Valentin з південного заходу Європи - Румунії. У більшості областей пройдуть дощі, місцями сильні зливи, грози, штормовий вітер.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Так, південна частина України піддасться дії циклону менше, але вже ввечері дощів стане більше.

В Приазов'ї в середу опадів практично не очікується.

Вітер посилиться практично всією Україною, іноді навіть до штормових поривів.

Температура повітря буде нижчою на заході та півночі, вдень +9...+14 градусів.

Найвищою вона буде на півдні і в центральних областях, +15...+22 градуси.

На сході температура буде різною: у Харківській області +10...+12, у Луганській +12...+16, у Донецькій +17...+20.

До Києва циклон Valentin принесе дощі, сильний поривчастий вітер і прохолодну погоду, +11...+13 градусів.

"Обережно. Дощі, місцями сильні зливи, грози, штормовий вітер. З четверга, з 2 травня, почне теплішати", - повідомила Діденко.

Карти: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок всю Україну накрили холодні дощі і грози.

Також українців попередили про сильні дощі і грози.