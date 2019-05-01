Циклон Valentin з Румунії принесе потужні зливи і шторм: синоптик попередила про небезпечну погоду

Першого травня в Україну прийде дощовий циклон Valentin з південного заходу Європи - Румунії. У більшості областей пройдуть дощі, місцями сильні зливи, грози, штормовий вітер.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\nТак, південна частина України піддасться дії циклону менше, але вже ввечері дощів стане більше.\r\nВ Приазов'ї в середу опадів практично не очікується.\r\nВітер посилиться практично всією Україною, іноді навіть до штормових поривів.\r\nТемпература повітря буде нижчою на заході та півночі, вдень +9...+14 градусів.\r\nНайвищою вона буде на півдні і в центральних областях, +15...+22 градуси.\r\nНа сході температура буде різною: у Харківській області +10...+12, у Луганській +12...+16, у Донецькій +17...+20.\r\nДо Києва циклон Valentin принесе дощі, сильний поривчастий вітер і прохолодну погоду, +11...+13 градусів.\r\n"Обережно. Дощі, місцями сильні зливи, грози, штормовий вітер. З четверга, з 2 травня, почне теплішати", - повідомила Діденко.\r\n\r\nКарти: Наталка Діденко\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у вівторок всю Україну накрили холодні дощі і грози.\r\nТакож українців попередили про сильні дощі і грози.