підписатися на розсилку
25.1 25.55
27.6 28.25
˟
  • Головна
  • Новини
  • Життя
  • Циклон Valentin з Румунії принесе потужні зливи і шторм: синоптик попередила про небезпечну погоду
01 травня 2019, середа, 06:00 132 Карта
Життя 2019-07-15T04:08:54+03:00
Українські Новини
Циклон Valentin з Румунії принесе потужні зливи і шторм: синоптик попередила про небезпечну погоду

Циклон Valentin з Румунії принесе потужні зливи і шторм: синоптик попередила про небезпечну погоду

Першого травня в Україну прийде дощовий циклон Valentin з південного заходу Європи - Румунії. У більшості областей пройдуть дощі, місцями сильні зливи, грози, штормовий вітер.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Так, південна частина України піддасться дії циклону менше, але вже ввечері дощів стане більше.

В Приазов'ї в середу опадів практично не очікується.

Вітер посилиться практично всією Україною, іноді навіть до штормових поривів.

Температура повітря буде нижчою на заході та півночі, вдень +9...+14 градусів.

Найвищою вона буде на півдні і в центральних областях, +15...+22 градуси.

На сході температура буде різною: у Харківській області +10...+12, у Луганській +12...+16, у Донецькій +17...+20.

До Києва циклон Valentin принесе дощі, сильний поривчастий вітер і прохолодну погоду, +11...+13 градусів.

"Обережно. Дощі, місцями сильні зливи, грози, штормовий вітер. З четверга, з 2 травня, почне теплішати", - повідомила Діденко.

Карти: Наталя Діденко/FacebookКарти: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок всю Україну накрили холодні дощі і грози.

Також українців попередили про сильні дощі і грози.

Більше новин про: Циклон Прогноз погоди погода в Україні Похолодання Зливи

Архів
Новини
В Офісі Президента помстилися Клімкіну, "забувши" про звільнення його дружини 13:24 Документ
Офіційний курс гривні впав ще на 19 копійок 12:52
Зеленський підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення 12:51
"Фармак" вважає необхідним введення поетапного маркування ліків 12:51
Пенсія - не привід для нудьги: група німецьких пенсіонерів вирушила на рок-фестиваль 12:39
більше новин
Андрій Богдан
Богдан потролив Кличка у Фейсбуці після публікації своєї дивної заяви про відставку 23:01
Всі доходи від використання транспортної інфраструктури принесли українському бюджету менше, ніж вивели преміями Коболєв і компанія 07:30
ДБР завело на Порошенка і Гонтареву нову справу, по якій можуть конфіскувати їх майно, - Портнов 09:55
Аеропорт Ярославського оголосив про відкриття прямих регулярних перельотів Харків-Прага 15:15
Один із керівників Нацполіції мститься журналісту за розслідування статків його родини, - ЗМІ 14:51
більше новин
ДБР завело на Порошенка і Гонтареву нову справу, по якій можуть конфіскувати їх майно, - Портнов 09:55
Українці зможуть заощадити до 40% на тепло і воду: як боротися із завищеними цінами в платіжках 08:00
Екс-медіаменеджер Пінчука Бородянський може стати главою мега-міністерства з інформполітики і кличе ЗМІ на зустріч 20:36
Номер Юраша в готелі Трускавця. Фото:
Наймолодший депутат Ради в історії України Юраш показав свій номер в готелі Трускавця 09:47
Сьогодні у Києві на Південному мосту обмежать рух до осені 08:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok