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30 апреля 2019, вторник, 14:40 613 Карта
Жизнь 2019-04-30T16:45:29+03:00
Українські Новини
Похолодает до +2 и прольются мощные ливни: прогноз погоды на первый майский день

Похолодает до +2 и прольются мощные ливни: прогноз погоды на первый майский день

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

1 мая погода в Украине будет дождливой. В Киеве облачно, ночью умеренный, днем значительный дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +5...+7 градусов, днем +10...+12 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, на большей территории значительный дождь, в Карпатах и Прикарпатье сильный дождь, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +9...+15 градусов.

В Карпатах сильные дожди, температура ночью +3...+8 градусов, днем +4...+9 градусов.

В Моршине ночью значительный, днем умеренный дождь, температура ночью +7...+9 градусов, днем +11..+13 градусов.

В Трускавце ночью значительный, днем умеренный дождь, температура ночью +6..+8 градусов, днем +11..+13 градусов.

В Сваляве ночью значительный, днем умеренный дождь, температура ночью +8...+10 градусов, днем +15...+17 градусов.

На севере облачно, дождь, днем в Житомирской и Киевской областях значительный дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +2...+8 градусов, днем +8..+15 градусов.

В центре Украины облачно, дождь, днем в Винницкой и Черкасской областях значительный дождь, гроза, местами, град, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +4..+11 градусов, днем +12...+18 градусов, в Кировоградской и Днепропетровской областях до +21 градуса.

На востоке Украины облачно, ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза, местами град, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +3..+10 градусов, днем +12...+20 градусов.

На юге Украины облачно, ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза, местами град, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +16...+21 градус.

В Крыму облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +7..+13 градусов, днем +16..+23 градуса.

В Ялте небольшой дождь. Температура ночью +8..+10 градусов, днем +16..+18 градусов.

Скриншот: УкргидрометцентрСкриншот: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, сегодня всю Украину накрыли холодные дожди и грозы.

Также украинцев предупредили о сильных дождях и грозах.

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