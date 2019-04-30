Похолодает до +2 и прольются мощные ливни: прогноз погоды на первый майский день

1 мая погода в Украине будет дождливой. В Киеве облачно, ночью умеренный, днем значительный дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура ночью +5...+7 градусов, днем +10...+12 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины облачно, на большей территории значительный дождь, в Карпатах и Прикарпатье сильный дождь, ветер северо-восточный 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +9...+15 градусов.\r\nВ Карпатах сильные дожди, температура ночью +3...+8 градусов, днем +4...+9 градусов.\r\nВ Моршине ночью значительный, днем умеренный дождь, температура ночью +7...+9 градусов, днем +11..+13 градусов.\r\nВ Трускавце ночью значительный, днем умеренный дождь, температура ночью +6..+8 градусов, днем +11..+13 градусов.\r\nВ Сваляве ночью значительный, днем умеренный дождь, температура ночью +8...+10 градусов, днем +15...+17 градусов.\r\nНа севере облачно, дождь, днем в Житомирской и Киевской областях значительный дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура ночью +2...+8 градусов, днем +8..+15 градусов.\r\nВ центре Украины облачно, дождь, днем в Винницкой и Черкасской областях значительный дождь, гроза, местами, град, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с. Температура ночью +4..+11 градусов, днем +12...+18 градусов, в Кировоградской и Днепропетровской областях до +21 градуса.\r\nНа востоке Украины облачно, ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза, местами град, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с. Температура ночью +3..+10 градусов, днем +12...+20 градусов.\r\nНа юге Украины облачно, ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза, местами град, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +16...+21 градус.\r\nВ Крыму облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура ночью +7..+13 градусов, днем +16..+23 градуса.\r\nВ Ялте небольшой дождь. Температура ночью +8..+10 градусов, днем +16..+18 градусов.\r\nСкриншот: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, сегодня всю Украину накрыли холодные дожди и грозы.\r\nТакже украинцев предупредили о сильных дождях и грозах.