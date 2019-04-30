Під ворожими обстрілами на Донбасі поранений український військовий

Бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 30 квітня, 1 український військовослужбовець отримав поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"З початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню, з них один раз - із застосуванням заборонених "мінськими угодами" 120-міліметрових мінометів", - сказано в ньому.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції українських підрозділів: із гранатометів різних систем - біля населеного пункту Піски; з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - біля населеного пункту Лебединське; з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї - біля міста Мар'їнка.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вів вогонь зі 120-міліметрових мінометів біля населеного пункту Троїцьке.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець ООС отримав поранення.

На провокації бойовиків українські підрозділи дали адекватну відповідь.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, 29 квітня бойовики 8 разів обстріляли позиції підрозділів ООС, втрат серед українських військовослужбовців не було.

Раніше через забруднення водогону у Луганську отруїлися 20 російських військових.

В Мінську вперше не вдалося домовитися про великоднє перемир'я на Донбасі.