Під ворожими обстрілами на Донбасі поранений український військовий

Бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 30 квітня, 1 український військовослужбовець отримав поранення.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.\r\n"З початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню, з них один раз - із застосуванням заборонених "мінськими угодами" 120-міліметрових мінометів", - сказано в ньому.\r\nЗазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції українських підрозділів: із гранатометів різних систем - біля населеного пункту Піски; з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - біля населеного пункту Лебединське; з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї - біля міста Мар'їнка.\r\nУ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вів вогонь зі 120-міліметрових мінометів біля населеного пункту Троїцьке.\r\nВнаслідок обстрілу один військовослужбовець ООС отримав поранення.\r\nНа провокації бойовиків українські підрозділи дали адекватну відповідь.\r\nВтрати противника уточнюються.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 29 квітня бойовики 8 разів обстріляли позиції підрозділів ООС, втрат серед українських військовослужбовців не було.\r\nРаніше через забруднення водогону у Луганську отруїлися 20 російських військових.\r\nВ Мінську вперше не вдалося домовитися про великоднє перемир'я на Донбасі.