Похолоднішає до +2 і проллються потужні зливи: прогноз погоди на перший травневий день

1 травня погода в Україні буде дощовою. У Києві хмарно, вночі помірний, вдень значний дощ, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура вночі +5...+7 градусів, вдень +10...+12 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України хмарно, на більшій території значний дощ, в Карпатах і Прикарпатті сильний дощ, вітер північно-східний 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +9...+15 градусів.\r\nВ Карпатах сильні дощі, температура вночі +3...+8 градусів, вдень +4...+9 градусів.\r\nУ Моршині вночі значний, вдень помірний дощ, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +11..+13 градусів.\r\nУ Трускавці вночі значний, вдень помірний дощ, температура вночі +6..+8 градусів, вдень +11..+13 градусів.\r\nУ Сваляві вночі значний, вдень помірний дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +15...+17 градусів.\r\nНа півночі хмарно, дощ, вдень у Житомирській і Київській областях значне дощ, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура вночі +2...+8 градусів, удень +8..+15 градусів.\r\nУ центрі України хмарно, дощ, вдень у Вінницькій і Черкаській областях значний дощ, гроза, місцями град, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, місцями шквали 15-20 м\/с. Температура вночі +4..+11 градусів, вдень +12...+18 градусів, в Кіровоградській і Дніпропетровській областях до +21 градуса.\r\nНа сході України хмарно, вночі невеликий, вдень помірний дощ, гроза, місцями град, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, місцями шквали 15-20 м\/с. Температура вночі +3..+10 градусів, вдень +12...+20 градусів.\r\nНа півдні України хмарно, вночі невеликий, вдень помірний дощ, гроза, місцями град, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, місцями шквали 15-20 м\/с. Температура вночі +7...+12 градусів, вдень +16...+21 градус.\r\nУ Криму хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура вночі +7..+13 градусів, вдень +16..+23 градуси.\r\nУ Ялті невеликий дощ. Температура вночі +8..+10 градусів, вдень +16..+18 градусів.\r\nСкріншот: Укргідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, сьогодні всю Україну накрили холодні дощі і грози.\r\nТакож українців попередили про сильні дощах і грози.