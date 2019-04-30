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30 квітня 2019, вівторок, 14:40 116 Карта
Життя 2019-05-01T00:00:06+03:00
Українські Новини
Похолоднішає до +2 і проллються потужні зливи: прогноз погоди на перший травневий день

Похолоднішає до +2 і проллються потужні зливи: прогноз погоди на перший травневий день

Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

1 травня погода в Україні буде дощовою. У Києві хмарно, вночі помірний, вдень значний дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +5...+7 градусів, вдень +10...+12 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, на більшій території значний дощ, в Карпатах і Прикарпатті сильний дощ, вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +9...+15 градусів.

В Карпатах сильні дощі, температура вночі +3...+8 градусів, вдень +4...+9 градусів.

У Моршині вночі значний, вдень помірний дощ, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +11..+13 градусів.

У Трускавці вночі значний, вдень помірний дощ, температура вночі +6..+8 градусів, вдень +11..+13 градусів.

У Сваляві вночі значний, вдень помірний дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +15...+17 градусів.

На півночі хмарно, дощ, вдень у Житомирській і Київській областях значне дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +2...+8 градусів, удень +8..+15 градусів.

У центрі України хмарно, дощ, вдень у Вінницькій і Черкаській областях значний дощ, гроза, місцями град, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі +4..+11 градусів, вдень +12...+18 градусів, в Кіровоградській і Дніпропетровській областях до +21 градуса.

На сході України хмарно, вночі невеликий, вдень помірний дощ, гроза, місцями град, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі +3..+10 градусів, вдень +12...+20 градусів.

На півдні України хмарно, вночі невеликий, вдень помірний дощ, гроза, місцями град, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі +7...+12 градусів, вдень +16...+21 градус.

У Криму хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +7..+13 градусів, вдень +16..+23 градуси.

У Ялті невеликий дощ. Температура вночі +8..+10 градусів, вдень +16..+18 градусів.

Скріншот: УкргідрометцентрСкріншот: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні всю Україну накрили холодні дощі і грози.

Також українців попередили про сильні дощах і грози.

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