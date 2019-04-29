1 мая в Украину придет циклон: синоптик дала прогноз погоды на начало месяца

Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды в Украине вплоть до начала мая.\r\nОб этом она написала на своей странице в Facebook.\r\nТак, в понедельник, 29 апреля, дожди, местами с грозами пройдут в большинстве областей Украины. Сухая погода удержится разве что в южной части страны.\r\nНа Севере, Западе и в большинстве восточных областей Украины 29 апреля ожидается +10… +15 градусов.\r\n"Поэтому ревностные любители Поливального понедельника хорошо подумайте. Может, отдайте лучше ваш энтузиазм дождю и облакам", - предупредила синоптик.\r\nНа юге и на значительной части территории центральных областей еще тепло, +18… +25 градусов.\r\n"Киевляне! На окружающую пасхальную красоту цветов, деревьев, кустов и юной свежей травки можно будет любоваться. Но скорее из окон домов или автомобилей", - написала Диденко.\r\nОна уточнила, что в понедельник в столице будет идти дождь, будет серьезно ветрено и похолодает до +11… +14 градусов.\r\n30 апреля дождь может притихнуть, где-то даже прояснения появятся, но все равно будет холодно.\r\nПервого мая холодная погода в Киеве останется, а дожди польют с новой силой. В столицу придет циклон.\r\n"Поэтому тщательно, разумно и согласно прогнозу планируйте обоняние цветов в парках, бег с сачком за бабочками на природе, акробатические этюды на огороде, размер аптечки в сумке и гардеробные нюансы. Я уже видела таких людей, которых нечасто и в жарком июле увидишь. Словом, не мерзните, не мокните, доверяйте прогнозам погоды, людям и себе", - резюмировала синоптик.\r\nПогода. Фото: Наталья Диденко\r\nКак сообщали Українські Новини, после Пасхи погода в Украине изменится.\r\nРанее синоптик дала прогноз до конца месяца.