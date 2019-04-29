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29 апреля 2019, понедельник, 06:00 346
Жизнь 2019-04-29T08:53:22+03:00
Українські Новини
1 мая в Украину придет циклон: синоптик дала прогноз погоды на начало месяца

1 мая в Украину придет циклон: синоптик дала прогноз погоды на начало месяца

Погода. Фото: pixabay
Погода. Фото: pixabay

Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды в Украине вплоть до начала мая.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Так, в понедельник, 29 апреля, дожди, местами с грозами пройдут в большинстве областей Украины. Сухая погода удержится разве что в южной части страны.

На Севере, Западе и в большинстве восточных областей Украины 29 апреля ожидается +10… +15 градусов.

"Поэтому ревностные любители Поливального понедельника хорошо подумайте. Может, отдайте лучше ваш энтузиазм дождю и облакам", - предупредила синоптик.

На юге и на значительной части территории центральных областей еще тепло, +18… +25 градусов.

"Киевляне! На окружающую пасхальную красоту цветов, деревьев, кустов и юной свежей травки можно будет любоваться. Но скорее из окон домов или автомобилей", - написала Диденко.

Она уточнила,  что в понедельник в столице будет идти дождь, будет серьезно ветрено и похолодает до +11… +14 градусов.

30 апреля дождь может притихнуть, где-то даже прояснения появятся, но все равно будет холодно.

Первого мая холодная погода в Киеве останется, а дожди польют с новой силой. В столицу придет циклон.

"Поэтому тщательно, разумно и согласно прогнозу планируйте обоняние цветов в парках, бег с сачком за бабочками на природе, акробатические этюды на огороде, размер аптечки в сумке и гардеробные нюансы. Я уже видела таких людей, которых нечасто и в жарком июле увидишь. Словом, не мерзните, ​​не мокните, доверяйте прогнозам погоды, людям и себе", - резюмировала синоптик.

Погода. Фото: Наталья ДиденкоПогода. Фото: Наталья Диденко

Как сообщали Українські Новини, после Пасхи погода в Украине изменится.

Ранее синоптик дала прогноз до конца месяца.

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