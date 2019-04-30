Доба ООС: бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню

Підрозділи сепаратистів за минулу добу, 29 квітня, вісім разів обстріляли позиції ВСУ на Донбасі. Два рази застосовувалася зброя, заборонену Мінськими угодами. Українські військові не зазнали втрат, повідомляє в ранковій повідомленні прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у вівторок, 30 квітня.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід ворог шість разів обстріляли позиції сил ООС: з 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу Мар'їнки; двічі з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – у Широкіно; двічі з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу Пісок; з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї – поблизу Павлополя.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання Північ противник два рази обстрілював позиції Об'єднаних сил: з 82-мм мінометів – в районі Золотого-4; з автоматичних гранатометів станкових – біля Травневого.

"Ні один обстріл противника не залишився без адекватної відповіді", – відзначили в штабі.

За даними української розвідки, вогнем один сепаратист був знищений.

З початку поточної доби сепаратисти двічі обстріляли позиції ОНС в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід: з автоматичних гранатометів станкових, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – у Лебединського; з гранатометів – поблизу Пісок. Українські військові не постраждали.

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