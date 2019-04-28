На Донбассе боевики ранили воина ВСУ и понесли существенные потери

В воскресенье, 28 апреля, боевики из гранатометов обстреляли позиции ОС возле Крымского, 1 украинский военный получил ранение. За прошедшие сутки оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня, 1 военнослужащий ОС ранен.\r\nОб этом в Facebook сообщает пресс-центр Объединенных сил по состоянию на 7:00 28 апреля.\r\n"На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - заявили в штабе.\r\nЗа прошедшие сутки, 27 апреля, оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.\r\n"Враг также обстреливал наших защитников из зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в отчете.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил: из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов - возле населенного пункта Павлополь; из зенитных установок, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Чермалык.\r\nДважды из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле аселенных пунктов Новоселовка Вторая и Пищевик.\r\nТрижды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенных пунктов Красногоровка, Лебединский и Пески.\r\nТрижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенных пунктов Лебединское и Новотроицкое.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты трижды обстреляли украинские позиции: из станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Луганское; дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Южное и Александровка.\r\n"В результате обстрелов один военнослужащий ОС получил ранение. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.\r\nПо данным разведки, 27 апреля 3 оккупантов были уничтожены, 6 - ранены", - отметили в пресс-центре.\r\nНапомним, ранее под множественными обстрелами ранены двое военных, в ответ ВСУ уничтожили двух боевиков и их грузовик.\r\nТем временем, из-за загрязнения водопровода в Луганске отравились 20 российских военных.\r\nВ Минске впервые не удалось договориться о пасхальном перемирии на Донбассе.