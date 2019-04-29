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29 квітня 2019, понеділок, 11:18 68
Азія 2019-04-29T22:00:05+03:00
Українські Новини
На Шрі-Ланці заборонили носити паранджу

На Шрі-Ланці заборонили носити паранджу

Влада Шрі-Ланки в цілях громадської безпеки ввела заборону на носіння предметів одягу, що повністю покривають обличчя, в тому числі мусульманських жіночих головних уборів.

Як повідомили в адміністрації президента Шрі-Ланки, заборона на носіння "будь-якого предмета одягу, який заважає встановити особу і становить ризик громадській безпеці" запроваджується з 29 квітня, пише "Анадолу".

Рішення прийнято на тлі кривавих терактів, які потрясли острівну державу в неділю, 21 квітня, коли внаслідок вибухів в католицьких церквах і готелях Коломбо та інших областях Шрі-Ланки загинули 310 осіб.

Три вибухи прогриміли в п'ятизіркових готелях Shangri-La, Cinnamon Grand і Kingsbury в Коломбо. Також три вибухи прогриміли під час святкування Великодня у трьох церквах в передмісті Коломбо Котахене, в містах Негомбо і Баттикалоа.

Як повідомляли Українські Новини, на Шрі-Ланці людей закликали готуватися до нових терактів.

Тим часом, "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці.

Раніше на Шрі-Ланці почалися масові поховання жертв вибухів.

Також на Шрі-Ланці 22 квітня прогримів новий вибух.

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