У перший день Великодня на Донеччині троє окупантів померли, один травмований

За минулу добу, 28 квітня, бойовики тричі порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Бойовики також обстрілював військових ЗСУ з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Широкине та з мінометів калібру 82 мм – поблизу населеного пункту Піски.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики з гранатометів різних систем обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське.\r\nВтрати ворога сталися в небойових умовах. За даними розвідки Об'єднаних сил, 28 квітня троє окупантів померли, один травмований.\r\nВід початку поточної доби ворог з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Широкине в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".\r\nВтрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 27 квітня на Донбасі бойовики поранили воїна ЗСУ ы зазнали суттєвих втрат.\r\nРаніше за забруднення водогону у Луганську отруїлися 20 російських військових.\r\nВ Мінську вперше не вдалося домовитися про великоднє перемир'я на Донбасі.