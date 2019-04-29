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29 квітня 2019, понеділок, 08:02 5
Силові структури 2019-04-29T08:08:21+03:00
Українські Новини
У перший день Великодня на Донеччині троє окупантів померли, один травмований

У перший день Великодня на Донеччині троє окупантів померли, один травмований

За минулу добу, 28 квітня, бойовики тричі порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Бойовики також обстрілював військових ЗСУ з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Широкине та з мінометів калібру 82 мм – поблизу населеного пункту Піски.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики з гранатометів різних систем обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське.

Втрати ворога сталися в небойових умовах. За даними розвідки Об'єднаних сил, 28 квітня троє окупантів померли, один травмований.

Від початку поточної доби ворог з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Широкине в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, 27 квітня на Донбасі бойовики поранили воїна ЗСУ ы зазнали суттєвих втрат.

Раніше за забруднення водогону у Луганську отруїлися 20 російських військових.

В Мінську вперше не вдалося домовитися про великоднє перемир'я на Донбасі.

Більше новин про: Ситуація в зоні ООС війна на Донбасі Втрати бойовиків

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