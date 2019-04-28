Відео дня: незвичайна писанка від українських військових на Великдень

Військовослужбовці десятої окремої гірничо-штурмової бригади розфарбували танк в стилі писанки на честь Великодня-2019.\r\nРозфарбовування "танкової писанки" зняв на відео військовослужбовець Гліб Бабич.\r\n"10 гірничо-штурмова Бригада "Едельвейс", сухопутні війська ЗС України вітає українців з Великоднем і дарує свою оригінальну "писанку", - сказано в описі до відео на сторінці Генштабу ЗСУ в Facebook.\r\nНа відео показаний процес створення "танкової писанки", а також вітання українських вояків з Великоднем.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Епіфаній привітав українців з Великоднем.\r\nРаніше українські полярники розповіли, як будуть святкувати Великдень.\r\nНа Великодні богослужіння в Україні прийшло на 2,5 млн більше людей, ніж в Росії.