Відео дня: незвичайна писанка від українських військових на Великдень

Військовослужбовці десятої окремої гірничо-штурмової бригади розфарбували танк в стилі писанки на честь Великодня-2019.

Розфарбовування "танкової писанки" зняв на відео військовослужбовець Гліб Бабич.

"10 гірничо-штурмова Бригада "Едельвейс", сухопутні війська ЗС України вітає українців з Великоднем і дарує свою оригінальну "писанку", - сказано в описі до відео на сторінці Генштабу ЗСУ в Facebook.

На відео показаний процес створення "танкової писанки", а також вітання українських вояків з Великоднем.

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