Церкву в Харкові "замінував" на Великодньому богослужінні 16-річний місцевий житель

Співробітники поліції затримали 16-річного жителя Харкова за підозрою в неправдивому повідомленні про замінування церкви на Олександрівському проспекті.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Харківській області, передають Українські Новини.

Згідно йому, 28 квітня близько 02:30 у поліцію надійшла інформація про те, що невідомий залишив гранату в церкві на Олександрівському проспекті, коли святив паску.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Індустріального відділу поліції і фахівці вибухотехнічного головного управління в Харківській області.

Повідомлення виявилося помилковим.

Протягом кількох годин поліцейські встановили особу правопорушника і доставили у відділ поліції для дачі свідчень.

Ним виявився 16-річний місцевий житель.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу України.

Проводяться слідчі дії.

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