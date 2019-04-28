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  • Церкву в Харкові "замінував" на Великодньому богослужінні 16-річний місцевий житель
28 квітня 2019, неділя, 18:32 24
Події 2019-06-15T04:05:47+03:00
Українські Новини
Церкву в Харкові "замінував" на Великодньому богослужінні 16-річний місцевий житель

Церкву в Харкові "замінував" на Великодньому богослужінні 16-річний місцевий житель

Співробітники поліції затримали 16-річного жителя Харкова за підозрою в неправдивому повідомленні про замінування церкви на Олександрівському проспекті.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Харківській області, передають Українські Новини.

Згідно йому, 28 квітня близько 02:30 у поліцію надійшла інформація про те, що невідомий залишив гранату в церкві на Олександрівському проспекті, коли святив паску.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Індустріального відділу поліції і фахівці вибухотехнічного головного управління в Харківській області.

Повідомлення виявилося помилковим.

Протягом кількох годин поліцейські встановили особу правопорушника і доставили у відділ поліції для дачі свідчень.

Ним виявився 16-річний місцевий житель.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу України.

Проводяться слідчі дії.

Як повідомляли Українські Новини, Епіфаній привітав українців з Великоднем.

Раніше українські полярники розповіли, як будуть святкувати Великдень.

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