Церкву в Харкові "замінував" на Великодньому богослужінні 16-річний місцевий житель

Співробітники поліції затримали 16-річного жителя Харкова за підозрою в неправдивому повідомленні про замінування церкви на Олександрівському проспекті.\r\nПро це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Харківській області, передають Українські Новини.\r\nЗгідно йому, 28 квітня близько 02:30 у поліцію надійшла інформація про те, що невідомий залишив гранату в церкві на Олександрівському проспекті, коли святив паску.\r\nНа місце події виїхала слідчо-оперативна група Індустріального відділу поліції і фахівці вибухотехнічного головного управління в Харківській області.\r\nПовідомлення виявилося помилковим.\r\nПротягом кількох годин поліцейські встановили особу правопорушника і доставили у відділ поліції для дачі свідчень.\r\nНим виявився 16-річний місцевий житель.\r\nВідомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу України.\r\nПроводяться слідчі дії.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Епіфаній привітав українців з Великоднем.\r\nРаніше українські полярники розповіли, як будуть святкувати Великдень.