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28 квітня 2019, неділя, 18:48 31
Політика 2019-04-29T08:30:04+03:00
Українські Новини
Епіфаній привітав українців з Великоднем

Епіфаній привітав українців з Великоднем

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав українців зі світлим Воскресінням Христовим. Він побажав всім взаєморозуміння, миру і радісно відсвяткувати Великдень.

Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

"Дорогі брати і сестри! Розділяючи з Вами пасхальну радість, я вітаю всіх Вас зі світлим Воскресінням Христовим, з рятівною Пасхою Господньою!", - сказано в повідомленні.

"У кожен куточок України від Золотоверхого Києва хай линуть тепло нашої любові і молитовні побажання радості і особливого підйому. Нехай Господь надихає наші серця будувати краще майбутнє, відкидати спокуси, протистояння, ворожнечу і стверджувати правду, розуміння і суспільний світ", - підкреслив митрополит.

"Вітаємо один одного, повідомляємо ближніх і дальніх про перемогу Божейнад гріхом, злом і смертю, бо воістину Христос воскрес!", - резюмував Епіфаній.

У той же час митрополит Київський і всієї України Онуфрій привітав українців з великим православним святом - Світлим Воскресінням Христовим.

"Своїм воскресінням Господь повернув нам втрачений рай, вічне блаженство і вічне життя", - заявив глава Української православної церкви у вітальному слові.

За його словами Великдень - це свято світла, так як Спаситель відвоював владу у смерті, яка тримала людство у темряві. Також він нагадав, що віра мала величезне значення для багатьох поколінь українців і допомагала їм жити.

"Давайте любити Бога, який любить нас! Кохаймося, терпімо один одного такими, якими ми є - це буде наш скромний подарунок Воскреслому Христу. Нехай світло наповнює наші серця, наповнює наші сім'ї, наповнює всю нашу Україну! Нехай Господь благословить нашу землю і наш народ! Христос Воскрес! Воістину Воскрес Христос", - заявив глава УПЦ.

Як повідомляли Українські Новини, на Великодні богослужіння в Україні прийшли на 2,5 млн більше людей, ніж в Росії.

Раніше українські полярники розповіли, як будуть святкувати Великдень.

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