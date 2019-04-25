подписаться на рассылку
26.6 26.9
29.6 30.2
˟
25 апреля 2019, четверг, 19:18 179
Политика 2019-04-25T19:22:59+03:00
Українські Новини
Митрополит Епифаний поздравил Зеленского с Пасхой и избранием на пост Президента

Митрополит Епифаний поздравил Зеленского с Пасхой и избранием на пост Президента

Интронизация Епифания. Фото: пресс-служба Президента Украины
Интронизация Епифания. Фото: пресс-служба Президента Украины

Предстоятель Православной церкви Украины (в каноническом единстве с Вселенским патриархатом, ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил победившего на выборах Президента шоумена Владимира Зеленского с Пасхой и избранием на пост главы государства, а также пожелал Божьей помощи в осуществлении сложных и ответственных обязанностей Президента.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ, передают Українськi Новини.

"Поздравляя Вас с таким высоким доверием, желаю помощи Божией в осуществлении сложных и ответственных обязанностей, возлагаемых на Вас как главу государства, Верховного Главнокомандующего и Гаранта Конституции", - написал предстоятель.

В поздравлении он также отметил, что уже шестой год Украина обороняется против внешней агрессии, поэтому президент обязан защищать свою страну и приближать Украину к победе и восстановлению территориальной целостности.

Кроме того, митрополит выразил надежду, что новоизбранный Президент будет гарантировать соблюдение равного отношения государства к разным конфессиям, а также законного права верующих и религиозных общин свободно выбирать свою юрисдикционную принадлежность.

Также Епифаний пожелал Зеленскому крепкого здоровья, сил, вдохновения, всех благ и Божьего благословения на добрые дела.

Как сообщали Українськi Новини, Епифаний распорядился на время выборов на всех литургиях ПЦУ произносить специальную молитву.

Ранее Епифаний рассказал, при каких условиях допустит к причастию представителей ЛГБТ.

Также Епифаний официально зарегистрировался вInstagram.

Больше новостей о: Избранный президент Владимир Зеленский Митрополит Киевский Епифаний

Архив
Новости
Во Львовской области следователь полиции попался на взятке 19:55
Новинский потребовал отставки Парубия 19:50
Пьяный одессит стрелял по окнам школы с детьми внутри 19:43
Остановка троллейбусов в Киеве. Фото: Вечерний Киев
Фото дня: в центре Киева из-за "героя парковки" остановились троллейбусы 19:35
ЦИК ответил Зеленскому на обвинения в затягивании результатов выборов для сохранения Рады 19:30
больше новостей
Сегодня Великая среда: традиции и народные приметы 06:10
Гроза. Фото: pixabay
Циклон и антициклон схлестнулись: синоптик дала прогноз погоды на Пасху 06:00
В Чистый четверг начнется лето: синоптик порадовала прогнозом 06:00 Карта
Сегодня Чистый четверг: главные традиции и народные приметы праздника 06:35
Певицу Maruv снова обокрали в аэропорту Киева 12:03
больше новостей
Россия наращивает свои войска у границ Украины, - Минобороны 11:37
Меркель позвонила Зеленскому и обещала поддержку Украине 23:58
Только в сочетании инклюзивности и легальности мы сможем получить легитимную конституционную реформу, - эксперты МЦПИ 14:31
СМИ обязали иметь стартовую украинскую версию сайтов 17:09
Это полный провал Порошенко: Путин впервые высказался о победе Зеленского 17:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok