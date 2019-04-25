Митрополит Епифаний поздравил Зеленского с Пасхой и избранием на пост Президента

Предстоятель Православной церкви Украины (в каноническом единстве с Вселенским патриархатом, ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил победившего на выборах Президента шоумена Владимира Зеленского с Пасхой и избранием на пост главы государства, а также пожелал Божьей помощи в осуществлении сложных и ответственных обязанностей Президента.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ, передают Українськi Новини.

"Поздравляя Вас с таким высоким доверием, желаю помощи Божией в осуществлении сложных и ответственных обязанностей, возлагаемых на Вас как главу государства, Верховного Главнокомандующего и Гаранта Конституции", - написал предстоятель.

В поздравлении он также отметил, что уже шестой год Украина обороняется против внешней агрессии, поэтому президент обязан защищать свою страну и приближать Украину к победе и восстановлению территориальной целостности.

Кроме того, митрополит выразил надежду, что новоизбранный Президент будет гарантировать соблюдение равного отношения государства к разным конфессиям, а также законного права верующих и религиозных общин свободно выбирать свою юрисдикционную принадлежность.

Также Епифаний пожелал Зеленскому крепкого здоровья, сил, вдохновения, всех благ и Божьего благословения на добрые дела.

Как сообщали Українськi Новини, Епифаний распорядился на время выборов на всех литургиях ПЦУ произносить специальную молитву.

Ранее Епифаний рассказал, при каких условиях допустит к причастию представителей ЛГБТ.

Также Епифаний официально зарегистрировался вInstagram.