Напередодні Великодня силовики зловили 291 п'яного водія

Поліцейські виявили протягом минулої доби, 27 квітня, 291 водія, який управляв автомобілями, маючи ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції, передають Українські Новини.

Згідно з ним, загалом за минулу добу поліцейські виявили 8 373 порушень правил дорожнього руху.

Також серед них 674 - керування транспортним засобом без відповідних документів 12 - порушення правил руху через залізничні переїзди та 13 - створення аварійної ситуації.

Наразі на дорогах країни патрулюють 1 534 екіпажі патрульної поліції і групи реагування патрульної поліції, з яких 416 забезпечують безпеку дорожнього руху на автошляхах міжнародного і державного значення.

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