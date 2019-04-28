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28 квітня 2019, неділя, 17:01 31
Політика 2019-04-29T08:30:04+03:00
Українські Новини
Напередодні Великодня силовики зловили 291 п'яного водія

Напередодні Великодня силовики зловили 291 п'яного водія

Поліцейські виявили протягом минулої доби, 27 квітня, 291 водія, який управляв автомобілями, маючи ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції, передають Українські Новини.

Згідно з ним, загалом за минулу добу поліцейські виявили 8 373 порушень правил дорожнього руху.

Також серед них 674 - керування транспортним засобом без відповідних документів 12 - порушення правил руху через залізничні переїзди та 13 - створення аварійної ситуації.

Наразі на дорогах країни патрулюють 1 534 екіпажі патрульної поліції і групи реагування патрульної поліції, з яких 416 забезпечують безпеку дорожнього руху на автошляхах міжнародного і державного значення.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві скутер піцерії Mamamia протаранив Mercedes: водій госпіталізований.

В Києві Subaru вилетів на тротуар, збив пішохода і застряг на колії.

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