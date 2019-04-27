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27 апреля 2019, суббота, 08:10 567
Происшествия 2019-04-27T08:13:50+03:00
Українські Новини
В Киеве Subaru вылетел на тротуар, сбил пешехода и застрял на рельсах

В Киеве Subaru вылетел на тротуар, сбил пешехода и застрял на рельсах

В пятницу, 26 апреля, в Киеве по адресу улица Маршала Малиновского, 6 произошло ДТП с пострадавшими. Автомобиль Subaru Forester вылетел на тротуар и сбил мужчину. Его госпитализировали в больницу, сообщает "Информатор".

Авария случилась около 17:30.

По предварительной информации, Subaru двигался по Малиновского в сторону улицы Маршала Тимошенко. На изгибе дороги водитель автомобиля поехал прямо. Проехав встречку, он вылетел на тротуар и сбил пешехода.

ДТП на Оболони. Фото: ДТП на Оболони. Фото: "Информатор"

После этого Forester не остановился и продолжил движение по газону. Остановить автомобиль смогли лишь трамвайные рельсы, которые находились дальше. 30-летнего пешехода госпитализировали в больницу еще до прибытия полиции.

Водитель Subaru рассказал полицейским, что ему стало плохо за рулем. Так как автомобиль застрял на рельсах, движение трамваев было парализовано. Чтобы освободить путь общественному транспорту, понадобился подъемный кран.

На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности инцидента выясняются.

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