В Киеве скутер пиццерии Mamamia протаранил Mercedes: водитель госпитализирован

В субботу, 27 апреля, в центре Киева произошло ДТП. На улице Владимирской, прямо напротив главного корпуса университета имени Тараса Шевченко, доставщик пиццы на скутере влетел в автомобиль Mercedes. Авария случилась около 22:10.

Курьера забрала скорая помощь. Об этом сообщает Информатор.

По словам водителя Mercedes, гражданина Грузии, он стоял на светофоре и только начинал движение, как увидел, что скутер выехал на встречную полосу и влетел ему в бампер. Мужчина утверждает, что курьер ехал без габаритов, а на встречной полосе оказался, потому что объезжал искусственную неровность (лежачий полицейский). Пострадавший доставщик рассказал патрульным, что это автомобиль пошел на разворот и сбил его.

В результате столкновения доставщик серьезно травмировал ногу. Парня госпитализировали медики. Обстоятельства аварии выясняет патрульная полиция.

ДТП в Киеве. Фото: Информатор.