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28 апреля 2019, воскресенье, 16:30 66
Происшествия 2019-04-28T16:35:40+03:00
Українські Новини
На Дарнице в Киеве столкнулись Suzuki и Fiat, пострадали двое детей

На Дарнице в Киеве столкнулись Suzuki и Fiat, пострадали двое детей

В Дарницком районе Киева на Харьковском шоссе столкнулись Suzuki и Fiat. Пострадали двое детей, которых госпитализировали с подозрениями на сотрясение мозга.

Об этом сообщил "Информатор".

Так, авария произошла около 10:30.

"Сотрудники полиции сообщили, что Fiat двигался по Харьковскому шоссе в сторону проспекта Николая Бажана. В этот момент Suzuki ехал в противоположном направлении и попытался совершить поворот на светофоре", - сказано в сообщении.

"Японец" не пропустил "итальянца", в результате чего они столкнулись, от удара у Fiat отпал передний бампер и сильно повредилась передняя часть. У предполагаемого виновника аварии повреждены боковые двери.

Дети, которые находились в салоне Fiat, получили травмы головы – у обоих подозрения на сотрясение мозга. У девочки, кроме этого, перелом носа.

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