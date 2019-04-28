На Дарнице в Киеве столкнулись Suzuki и Fiat, пострадали двое детей

В Дарницком районе Киева на Харьковском шоссе столкнулись Suzuki и Fiat. Пострадали двое детей, которых госпитализировали с подозрениями на сотрясение мозга.\r\nОб этом сообщил "Информатор".\r\nТак, авария произошла около 10:30.\r\n"Сотрудники полиции сообщили, что Fiat двигался по Харьковскому шоссе в сторону проспекта Николая Бажана. В этот момент Suzuki ехал в противоположном направлении и попытался совершить поворот на светофоре", - сказано в сообщении.\r\n"Японец" не пропустил "итальянца", в результате чего они столкнулись, от удара у Fiat отпал передний бампер и сильно повредилась передняя часть. У предполагаемого виновника аварии повреждены боковые двери.\r\nДети, которые находились в салоне Fiat, получили травмы головы – у обоих подозрения на сотрясение мозга. У девочки, кроме этого, перелом носа.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=SETGGP-AWuY" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве скутер пиццерии Mamamia протаранил Mercedes: водитель госпитализирован.\r\nВ Киеве Subaru вылетел на тротуар, сбил пешехода и застрял на рельсах.