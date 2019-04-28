У Києві загинуло дві людини через вибух гранати у квартирі

2 людини загинули в результаті вибуху гранати в житловій квартирі багатоповерхового будинку в мікрорайоні Позняки в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції міста, передають Українські Новини.

"Подія сталася вночі (з 27 на 28 квітня) в багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва. Вибух прогримів, коли в будинку знаходився чоловік з двома жінками. В результаті вибуху чоловік загинув на місці, а його співмешканка від отриманих поранень померла в лікарні", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, в поліцію по спецлінії 102 зателефонувала жінка і повідомила, що в квартирі стався вибух, від якого постраждали її 38-річна донька з 44-річним співмешканцем.

За словами заявниці, чоловік приніс гранату і підірвав її.

На місце події негайно прибули співробітники вибухотехнічної служби, слідчо-оперативних груп головного та районного управлінь поліції Києва, кінологи, лікарі і рятувальники.

Лікарі констатували смерть чоловіка, а жінку з пораненнями різного ступеня тяжкості в непритомному стані госпіталізували в медичний заклад, проте незабаром вона померла.

Слідчо-оперативна група встановила, що вибух стався на кухні, коли в приміщенні перебували загиблі.

З місця поліцейські вилучили рештки і фрагменти, схожі на уламки гранати, які направили для проведення експертизи.

Інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляли Українські Новини, під Миколаєвом від вибуху в своєму будинку загинув військовий.

Чоловік підірвав себе гранатою в Києві, погрожуючи співмешканці.

Також у суботу в Київській області з гранатомета обстріляли житловий будинок.