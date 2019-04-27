В Киевской области из гранатомета обстреляли жилой дом

В селе Гнедин Киевской области из гранатомета обстреляли частный дом. Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

"Поступило сообщение о том, что в одном из сел Бориспольского района слышны взрывы. Во время выезда на место инцидента следственно-оперативная группа нашла остатки от самого РПГ. Никто не пострадал, единственное - поврежден дом", – отметил Жукович.

По факту случившегося правоохранители открыли уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины ("Хулиганство, совершенное с применением оружия"). Злоумышленники с места проишествия скрылись.

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