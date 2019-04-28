Німецькі депутати приготували нові ініціативи щодо Донбасу

У Німеччині парламентська група фракції Партії вільних демократів одноголосно прийняла документ під назвою "Мир в Україні вимагає нового імпульсу".\r\nПро це повідомив Bild.\r\nТак, у прийнятому ними документі описується абсолютно нова стратегія щодо Донбасу, яка, серед іншого, містить пропозицію з направлення в Україну додаткового контингенту цивільної поліції ООН.\r\nТакож партія запропонує парламенту Німеччини розробку додаткового плану дій, який стосується мінських угод, з обов'язковими термінами і прописаними наслідками того, що станеться в разі їх недотримання.\r\nКрім цього депутати запропонували розпустити так звані уряди, які створили терористи на Донбасі, а управління регіоном передати цивільній перехідній адміністрації під керівництвом ООН.\r\nДокумент складається з 12 пунктів. Через два тижні його внесуть в Бундестаг на розгляд.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, майже половина опитаних на КПВВ на Донбасі за будь-які компроміси для досягнення миру.\r\nПри цьому "ДНР" хоче спростити механізм перетину кордону з Росією.\r\nУкраїна звернулася до ООН через спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу.\r\nРаніше Порошенко закликав посилити санкції проти Росії за незаконну видачу паспортів жителям РФ "ЛДНР".