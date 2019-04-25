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25 апреля 2019, четверг, 17:27 93
Политика 2019-04-25T17:27:14+03:00
Українські Новини
Почти половина опрошенных на КПВВ на Донбассе за любые компромиссы для достижения мира

Почти половина опрошенных на КПВВ на Донбассе за любые компромиссы для достижения мира

КПВВ на линии разграничения. Фото: Госпогранслужба
КПВВ на линии разграничения. Фото: Госпогранслужба

49% респондентов, опрошенных фондом "Демократические инициативы" в контрольных пунктах въезда/выезда на Донбассе выступают за любые компромиссы для достижения мира.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

Еще 40,3% считают, что для достижения мира нужно идти на компромиссы, но не на все, 5,8% считают, что мир возможен, только когда одна из сторон победит, 5,6% затруднились ответить.

Кроме того, 46,7% позитивно относятся к идее введения миротворческих сил на неподконтрольные территории, 40,3% негативно, 12% затруднились ответить.

При этом 47,5% считают, что миротворцы должны размещаться на линии разграничения, 32,5% - на всей оккупированной территории до границы с Россией, 20% - затруднились ответить.

Также респондентам был задан вопрос, из каких источников они получают информацию о происходящем на Донбассе.

Так, 48,9% - назвали российские телеканалы, 47,9% - украинские телеканалы, 43,6% - от родственников и друзей, 35,5% - через Интернет, 23,1% - через "СМИ" "ДНР" и "ЛНР".

Опрос проводился 4-23 марта на контрольных пунктах въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях.

Всего было опрошено 800 респондентов.

Как сообщали Українські Новини, "ДНР" хочет упростить механизм пересечения границы с Россией.

Украина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Ранее Порошенко призвал усилить санкции против России за незаконную выдачу паспортов РФ жителям "ЛДНР".

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