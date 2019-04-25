Почти половина опрошенных на КПВВ на Донбассе за любые компромиссы для достижения мира

49% респондентов, опрошенных фондом "Демократические инициативы" в контрольных пунктах въезда\/выезда на Донбассе выступают за любые компромиссы для достижения мира.\r\nОб этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.\r\nЕще 40,3% считают, что для достижения мира нужно идти на компромиссы, но не на все, 5,8% считают, что мир возможен, только когда одна из сторон победит, 5,6% затруднились ответить.\r\nКроме того, 46,7% позитивно относятся к идее введения миротворческих сил на неподконтрольные территории, 40,3% негативно, 12% затруднились ответить.\r\nПри этом 47,5% считают, что миротворцы должны размещаться на линии разграничения, 32,5% - на всей оккупированной территории до границы с Россией, 20% - затруднились ответить.\r\nТакже респондентам был задан вопрос, из каких источников они получают информацию о происходящем на Донбассе.\r\nТак, 48,9% - назвали российские телеканалы, 47,9% - украинские телеканалы, 43,6% - от родственников и друзей, 35,5% - через Интернет, 23,1% - через "СМИ" "ДНР" и "ЛНР".\r\nОпрос проводился 4-23 марта на контрольных пунктах въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях.\r\nВсего было опрошено 800 респондентов.\r\nКак сообщали Українські Новини, "ДНР" хочет упростить механизм пересечения границы с Россией.\r\nУкраина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса.\r\nРанее Порошенко призвал усилить санкции против России за незаконную выдачу паспортов РФ жителям "ЛДНР".