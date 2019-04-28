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28 квітня 2019, неділя, 08:45 37
Силові структури 2019-04-28T13:00:03+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики поранили воїна ЗСУ і зазнали суттєвих втрат

На Донбасі бойовики поранили воїна ЗСУ і зазнали суттєвих втрат

ООС.
ООС.

У неділю, 28 квітня, бойовики з гранатометів обстріляли позиції ОС поблизу Кримського, 1 український військовий отримав поранення. Минулої доби окупанти 13 разів порушили режим припинення воню, 1 військовослужбовець ОС поранений.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр Об'єднаних сил станом на 7:00 28 квітня.

"На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - наголосили у штабі.

Минулої доби, 27 квітня, окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.

"Ворог також обстрілював наших захисників з зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у звіті.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил: з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів - біля населеного пункту Павлопіль; із зенітних установок, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - поблизу села Чермалик.

Двічі із станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля населених пунктів Новоселівка Друга і Піщевик.

Тричі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу населених пунктів Красногорівка, Лебединське і Піски.

Тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу населених пунктів Лебединське і Новотроїцьке.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти тричі обстріляли українські позиції: зі станкових протитанкових гранатометів - в районі населеного пункту Луганське; двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу населених пунктів Південне і Олександрівка.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець ОС отримав поранення. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 27 квітня трьох окупантів було знищено, шість - поранено", - наголосили у прес-центрі.

Нагадаємо, раніше під множинними обстрілом поранені двоє військових, у відповідь ЗСУ знищили двох бойовиків і їх вантажівку.

Тим часом, внаслідок забруднення водогону у Луганську отруїлися 20 російських військових.

В Мінську вперше не вдалося домовитися про великоднє перемир'я на Донбасі.

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