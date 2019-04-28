На Донбасі бойовики поранили воїна ЗСУ і зазнали суттєвих втрат

\r\nУ неділю, 28 квітня, бойовики з гранатометів обстріляли позиції ОС поблизу Кримського, 1 український військовий отримав поранення. Минулої доби окупанти 13 разів порушили режим припинення воню, 1 військовослужбовець ОС поранений.\r\nПро це у Facebook повідомляє прес-центр Об'єднаних сил станом на 7:00 28 квітня.\r\n"На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - наголосили у штабі.\r\nМинулої доби, 27 квітня, окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.\r\n"Ворог також обстрілював наших захисників з зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у звіті.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил: з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів - біля населеного пункту Павлопіль; із зенітних установок, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - поблизу села Чермалик.\r\nДвічі із станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля населених пунктів Новоселівка Друга і Піщевик.\r\nТричі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу населених пунктів Красногорівка, Лебединське і Піски.\r\nТричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу населених пунктів Лебединське і Новотроїцьке.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти тричі обстріляли українські позиції: зі станкових протитанкових гранатометів - в районі населеного пункту Луганське; двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу населених пунктів Південне і Олександрівка.\r\n"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець ОС отримав поранення. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 27 квітня трьох окупантів було знищено, шість - поранено", - наголосили у прес-центрі.\r\n\r\nНагадаємо, раніше під множинними обстрілом поранені двоє військових, у відповідь ЗСУ знищили двох бойовиків і їх вантажівку.\r\nТим часом, внаслідок забруднення водогону у Луганську отруїлися 20 російських військових.\r\nВ Мінську вперше не вдалося домовитися про великоднє перемир'я на Донбасі.