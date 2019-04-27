Под множественными обстрелами ранены двое военных, в ответ ВСУ уничтожили двух боевиков и их грузовик

Пока Россия наращивает свои войска у границ Украины, боевики 23 раза обстреляли позиции подразделений, принимающих участие в операции Объединенных сил (ООС) 26 апреля, 2 украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"26 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня, из них девять раз - с применением запрещенных "минского соглашениями" минометов калибров 120- и 82-мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

Обстрелы велись вблизи Авдеевки, Павлополя, Песков, Марьики, Гнутово, Крымского и Станицы Луганской.

По данным разведки, 26 апреля двух оккупантов было уничтожено, четырех - ранено.

Также военнослужащие Объединенных сил уничтожили грузовик оккупантов.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из стрелкового оружия населенный пункт Чермалык, из-за чего получил ранения местный житель.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил.

Как сообщали Українськi Новини, в зоне ООС 13 обстрелов, ранены двое военных.

Ранее из-за загрязнения водопровода в Луганске отравились 20 российских военных.