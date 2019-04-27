Под множественными обстрелами ранены двое военных, в ответ ВСУ уничтожили двух боевиков и их грузовик

Пока Россия наращивает свои войска у границ Украины, боевики 23 раза обстреляли позиции подразделений, принимающих участие в операции Объединенных сил (ООС) 26 апреля, 2 украинских военнослужащих получили ранения.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.\r\n"26 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня, из них девять раз - с применением запрещенных "минского соглашениями" минометов калибров 120- и 82-мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.\r\nОбстрелы велись вблизи Авдеевки, Павлополя, Песков, Марьики, Гнутово, Крымского и Станицы Луганской.\r\nПо данным разведки, 26 апреля двух оккупантов было уничтожено, четырех - ранено.\r\nТакже военнослужащие Объединенных сил уничтожили грузовик оккупантов.\r\nЗа прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из стрелкового оружия населенный пункт Чермалык, из-за чего получил ранения местный житель.\r\nС начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в зоне ООС 13 обстрелов, ранены двое военных.\r\nРанее из-за загрязнения водопровода в Луганске отравились 20 российских военных.