У великодню неділю шквальний вітер, грози і дощі охоплять Україну

Сьогодні, на свято Великодня, в Україні пройдуть дощі і грози в західних, північних і східних областях. На заході - місцями сильні зливи. На півдні та в центрі - сухо і ясно.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\nУ Вінницькій та Одеській областях погода буде хмарною. У регіонах, де очікується гроза, - сильний вітер, а у західних - навіть шквальний.\r\nТемпература повітря буде літньою, в неділю максимально +20...+26 градусів.\r\nНа заході України розпочнеться похолодання, вдень температура повітря знизиться до +12...+18 градусів, в Карпатах до +9...+14 градусів.\r\nУ Києві на Великдень очікується короткочасний дощ, гроза, але з проясненнями. Вдень +20...+22 градуси.\r\n"Нестійка атмосфера, відповідно, робить нестабільним атмосферний тиск, а за ним і артеріальний у деяких може розгулятися", - попередила синоптик.\r\nЗа словами Діденко, з понеділка у Києві очікується різке похолодання.\r\n\r\nКарти: Наталка Діденко\/Facebook\r\nРаніше Українські Новини про графік проведення обрядів в церквах і соборах Києва.\r\nТим часом погода істотно ускладниться і різко похолодає: синоптик дала прогноз до кінця місяця.