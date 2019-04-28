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28 квітня 2019, неділя, 06:00 34 Карта
Життя 2019-04-28T13:16:13+03:00
Українські Новини
У великодню неділю шквальний вітер, грози і дощі охоплять Україну

У великодню неділю шквальний вітер, грози і дощі охоплять Україну

Гроза в Києві. Фото: irina_borodan/Instagram
Гроза в Києві. Фото: irina_borodan/Instagram

Сьогодні, на свято Великодня, в Україні пройдуть дощі і грози в західних, північних і східних областях. На заході - місцями сильні зливи. На півдні та в центрі - сухо і ясно.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

У Вінницькій та Одеській областях погода буде хмарною. У регіонах, де очікується гроза, - сильний вітер, а у західних - навіть шквальний.

Температура повітря буде літньою, в неділю максимально +20...+26 градусів.

На заході України розпочнеться похолодання, вдень температура повітря знизиться до +12...+18 градусів, в Карпатах до +9...+14 градусів.

У Києві на Великдень очікується короткочасний дощ, гроза, але з проясненнями. Вдень +20...+22 градуси.

"Нестійка атмосфера, відповідно, робить нестабільним атмосферний тиск, а за ним і артеріальний у деяких може розгулятися", - попередила синоптик.

За словами Діденко, з понеділка у Києві очікується різке похолодання.

Карти: Наталя Діденко/FacebookКарти: Наталка Діденко/Facebook

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Тим часом погода істотно ускладниться і різко похолодає: синоптик дала прогноз до кінця місяця.

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