Грозы и дожди: погода на Пасху традиционно испортится

На Пасху, 28 апреля, в Киеве, как и в большинстве областей, будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м\/с, температура ночью +10...+12 градусов, днем +21...+23 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины облачно с прояснениями, кратковременный дожди, местами грозы, на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +7...+13 градусов, днем +14...+20 градусов, во Львовской области +11...+16 градусов, в Хмельницкой +19...+24 градуса.\r\nВ Карпатах значительный дождь, температура ночью +3...+8 градусов, днем +5...+10 градусов.\r\nВ Моршине значительный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +13...+15 градусов.\r\nВ Трускавце значительный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +13...+15 градусов.\r\nВ Сваляве значительный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +16...+18 градусов.\r\nНа севере облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +19...+24 градуса.\r\nВ центре Украины облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +6...+11 градусов, днем +19...+24 градуса.\r\nНа востоке Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +5...+10 градусов, днем +17...+23 градуса.\r\nНа юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +5...+10 градусов, днем +19...+24 градуса.\r\nВ Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +6...+11 градусов, днем +17...+22 градуса.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +7...+9 градусов, днем +19...+21 градус.\r\nРанее Українські Новини писали о том, когда будут отмечать Пасху православные и католики. Верующие католики имеют свою историю и традиции Пасхи, отличные от православных.