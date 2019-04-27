Погода существенно осложнится и резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца месяца

До 30 апреля, последнего дня месяца, после жары под 30 градусов, в Украине ожидаются дожди, грозы и резкое похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Так, 27 апреля в западных областях придут дожди и грозы.

28 апреля дожди и грозы распространятся и на северную часть Украины.

"28 апреля на Пасху в западных областях ощутимо похолодает до +12...+17 градусов!" - предупредила Диденко.

При этом 29 и 30 апреля существенное похолодание с дождями и порывистым ветром охватит запад и север Украины.

В Киеве 26 апреля - солнце и тепло. 27 апреля - преимущественно сухая и теплая погода. 28 апреля, на Пасху, - теплая погода с локальными дождями. 29-30 апреля - существенное осложнение погоды, дожди и резкое похолодание до + 11...+14 градусов.

Так что, несмотря на потепление в начале выходных, стоит брать зонт, выходя на улицу.

Как сообщали Українські Новини, 28 апреля празднуется православная Пасха.

Тем временем антициклон сменит дождевой фронт и похолодание: синоптик дала прогноз на пасхальные выходные.