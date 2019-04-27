Погода существенно осложнится и резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца месяца

До 30 апреля, последнего дня месяца, после жары под 30 градусов, в Украине ожидаются дожди, грозы и резкое похолодание.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\nТак, 27 апреля в западных областях придут дожди и грозы.\r\n28 апреля дожди и грозы распространятся и на северную часть Украины.\r\n"28 апреля на Пасху в западных областях ощутимо похолодает до +12...+17 градусов!" - предупредила Диденко.\r\nПри этом 29 и 30 апреля существенное похолодание с дождями и порывистым ветром охватит запад и север Украины.\r\nВ Киеве 26 апреля - солнце и тепло. 27 апреля - преимущественно сухая и теплая погода. 28 апреля, на Пасху, - теплая погода с локальными дождями. 29-30 апреля - существенное осложнение погоды, дожди и резкое похолодание до + 11...+14 градусов.\r\nТак что, несмотря на потепление в начале выходных, стоит брать зонт, выходя на улицу.\r\nКак сообщали Українські Новини, 28 апреля празднуется православная Пасха.\r\nТем временем антициклон сменит дождевой фронт и похолодание: синоптик дала прогноз на пасхальные выходные.