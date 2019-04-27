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27 квітня 2019, субота, 21:05 141
Зовнішня політика 2019-04-28T12:30:05+03:00
Українські Новини
Зеленський не Господь Бог, навряд чи я повинен поставати перед ним, - Путін

Зеленський не Господь Бог, навряд чи я повинен поставати перед ним, - Путін

Путін. Фото: mk.ru
Путін. Фото: mk.ru

Президент РФ Володимир Путін, коментуючи можливу зустріч з переможцем на виборах Президента Володимиром Зеленським, заявив, що "Зеленський не зведений до рангу святих і навряд чи він повинен поставати перед ним".

Про це Путін сказав у ході прес-конференції, відповідаючи на питання журналіста про те, коли він постане перед Зеленським, передають Українські Новини.

"Зеленський ще не зведений до рангу святих, не Господь Бог, навряд чи я повинен поставати перед ним", - відповів Путін.

Також Путін вважає, що український народ чекає від новообраного Президента якнайшвидшого врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомляли Українські Новини, Путін допускає введення спрощеної процедури видачі російських паспортів всім громадянам України, а не тільки мешканцям окупованих територій Донбасу.

Тим часом патріарх Філарет повідомив, що Зеленський вибачився за те, що назвав томос - "термосом".

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