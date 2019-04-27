Зеленський не Господь Бог, навряд чи я повинен поставати перед ним, - Путін

Президент РФ Володимир Путін, коментуючи можливу зустріч з переможцем на виборах Президента Володимиром Зеленським, заявив, що "Зеленський не зведений до рангу святих і навряд чи він повинен поставати перед ним".\r\nПро це Путін сказав у ході прес-конференції, відповідаючи на питання журналіста про те, коли він постане перед Зеленським, передають Українські Новини.\r\n"Зеленський ще не зведений до рангу святих, не Господь Бог, навряд чи я повинен поставати перед ним", - відповів Путін.\r\nТакож Путін вважає, що український народ чекає від новообраного Президента якнайшвидшого врегулювання ситуації на Донбасі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Путін допускає введення спрощеної процедури видачі російських паспортів всім громадянам України, а не тільки мешканцям окупованих територій Донбасу.\r\nТим часом патріарх Філарет повідомив, що Зеленський вибачився за те, що назвав томос - "термосом".