Путін заявив, що готовий до прямих переговорів з Зеленським

Президент РФ Володимир Путін заявив, що не виключає проведення особистої зустрічі з новообраним президентом України Володимиром Зеленським. Про це він заявив в суботу, 27 квітня, на прес-конференції в Пекіні, передають "Известия".

Він заявив, що на переговорах, якщо вони будуть проведені, стане говорити про шляхи вирішення ситуації на Донбасі.

Зокрема, Путін заявив, що готовий подискутувати з Зеленським на тему того, як врегулювати конфлікт без виконання мінських угод. Він зазначив, що його цікавить позиція нового президента України.

Президент Росії Володимир Путін допускає введення спрощеної процедури видачі російських паспортів всім громадянам України, а не тільки жителям окупованих територій Донбасу.

Путін здивувався "негативу" через видачу паспортів РФ і згадав про Угорщину і Польщу. Росія не вважає порушенням "мінських домовленостей" спрощення видачі паспортів РФ на Донбасі.