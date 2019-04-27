підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
27 квітня 2019, субота, 14:19 77
Політика 2019-04-28T11:15:04+03:00
Українські Новини
Путін заявив, що готовий до прямих переговорів з Зеленським

Путін заявив, що готовий до прямих переговорів з Зеленським

Президент РФ Володимир Путін заявив, що не виключає проведення особистої зустрічі з новообраним президентом України Володимиром Зеленським. Про це він заявив в суботу, 27 квітня, на прес-конференції в Пекіні, передають "Известия".

Він заявив, що на переговорах, якщо вони будуть проведені, стане говорити про шляхи вирішення ситуації на Донбасі.

Зокрема, Путін заявив, що готовий подискутувати з Зеленським на тему того, як врегулювати конфлікт без виконання мінських угод. Він зазначив, що його цікавить позиція нового президента України.

Президент Росії Володимир Путін допускає введення спрощеної процедури видачі російських паспортів всім громадянам України, а не тільки жителям окупованих територій Донбасу.

Путін здивувався "негативу" через видачу паспортів РФ і згадав про Угорщину і Польщу. Росія не вважає порушенням "мінських домовленостей" спрощення видачі паспортів РФ на Донбасі.

Більше новин про: Володимир Путін Володимир Зеленський Видача паспортів

Архів
Новини
Світло переможе темряву: Зеленський привітав українців з Великоднем 12:40
Вартість оформлення біометричних документів в Україні зміниться 12:13
Прикордонники не пустили в Україну 32 росіян перед Великоднем 11:34
ДТП у Києві. Фото: Інформатор.
У Києві скутер піцерії Mamamia протаранив Mercedes: водій госпіталізований 11:15
Пожежа під Борисполем. Фото: Рух Борисполя.
Під Борисполем сталася масштабна пожежа, можливий навмисний підпал 10:45
більше новин
Грицак повернув СБУ призабуте з часів КДБ право відкривати провадження на підставі усних та письмових анонімок 13:17 Документ
ЦВК оголосить результати виборів 30 квітня 16:50 Виправлено
Путін хоче видавати паспорти РФ всім українцям за спрощеною процедурою, - росЗМІ 12:13
Купівля ДТЕК акцій двох обленерго не послабить конкуренцію, - Рябцев 18:16
Володимир Зеленський. Скріншот: Володимир Зеленський/Facebook
Жодних "рєшал" від Зеленського в Україні немає і бути не може: нове відеозвернення переможця виборів 13:57
більше новин
Рубан виїхав до Польщі, - джерело 14:48 Доповнено
ЦВК оголосить результати виборів 30 квітня 16:50 Виправлено
ГПУ відкрила справу на Філатова за втручання в процес відбору суддів Антикорупційного та Верховного судів 17:36 Документ
Українські полярники розповіли, як святкуватимуть Великдень 21:54
Володимир Зеленський. Скріншот: Володимир Зеленський/Facebook
Жодних "рєшал" від Зеленського в Україні немає і бути не може: нове відеозвернення переможця виборів 13:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok