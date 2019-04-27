Освячення великодніх кошиків: графік проведення обрядів в церквах і соборах Києва

Богослужіння на Великдень у Володимирському соборі.

Богослужіння на Великдень у Володимирському соборі.

У суботу, 27 квітня, напередодні святкування православного Великодня і в день самого свята, 28 квітня, у всіх київських соборах, церквах, храмах і монастирях можна буде освятити паски та інші великодні продукти, повідомляють Українські Новини.

Так, богослужіння у святинях Києва відбудеться за наступним графіком:

Києво-Печерська лавра 27 квітня - з 12:00 до 23:00 28 квітня на площі Ближніх печер, 28 квітня освячення буде проходити після кожної літургії, а також на площі перед Успенським собором з 5:00 до 17:00, а на площі Ближніх печер з 7:00 до 17:00.

27 квітня - з 12:00 до 23:00 28 квітня на площі Ближніх печер, 28 квітня освячення буде проходити після кожної літургії, а також на площі перед Успенським собором з 5:00 до 17:00, а на площі Ближніх печер з 7:00 до 17:00. Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир 27 квітня - з 16 до 22:00 28 квітня, 28 квітня - з 4:00 і до початку вечірнього богослужіння.

27 квітня - з 16 до 22:00 28 квітня, 28 квітня - з 4:00 і до початку вечірнього богослужіння. Володимирський собор 27 квітня - з 14:00 до 22:00 28 квітня, 28 квітня - з 2:00 і протягом дня до вечора. В 23:40 і до 00:00 пройде хресний хід навколо собору.

27 квітня - з 14:00 до 22:00 28 квітня, 28 квітня - з 2:00 і протягом дня до вечора. В 23:40 і до 00:00 пройде хресний хід навколо собору. Патріарший собор Воскресіння Христового 27 квітня - з 15:00 до 21:00 з інтервалом в 30 хвилин. 28 квітня о 4:45 розпочнеться хресний хід, пасхальна утреня, після цього відбудеться літургія та освячення пасок.

27 квітня - з 15:00 до 21:00 з інтервалом в 30 хвилин. 28 квітня о 4:45 розпочнеться хресний хід, пасхальна утреня, після цього відбудеться літургія та освячення пасок. Софійський собор 27 квітня - з 18:00 до 22:00, 28 квітня - до 00:00 розпочнеться пасхальна утреня і після літургії в 3:00 до 6:00 до 12:00 також відбудеться освячення пасок.

27 квітня - з 18:00 до 22:00, 28 квітня - до 00:00 розпочнеться пасхальна утреня і після літургії в 3:00 до 6:00 до 12:00 також відбудеться освячення пасок. Кирилівська церква 27 квітня з 22:00 - служба, освячення пасок - 28 квітня з 4:00 та 9:00.

27 квітня з 22:00 - служба, освячення пасок - 28 квітня з 4:00 та 9:00. Храм святого Феодосія Чернігівського 27 квітня з 16:00 до 18:00. В 00:00 розпочнеться літургія, а о 4:00 28 квітня продовжать освячувати паски.

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