Під множинними обстрілами поранені двоє військових, у відповідь ЗСУ знищили двох бойовиків і їхню вантажівку

Поки Росія нарощує свої війська біля кордонів України, бойовики 23 рази обстріляли позиції підрозділів, що беруть участь в операції Об'єднаних сил (ООС) 26 квітня, 2 українських військовослужбовців отримали поранення.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.\r\n"26 квітня збройні формування Російської Федерації 23 рази порушили режим припинення вогню, з них дев'ять разів - із застосуванням заборонених "мінськими угодами" мінометів калібрів 120 - і 82-мм. Ворог також обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.\r\nОбстріли велися поблизу Авдіївки, Павлополя, Пісків, Мар'їнки, Гнутово, Кримського і Станиці Луганської.\r\nЗа даними розвідки, 26 квітня двох окупантів було знищено, чотирьох поранено.\r\nТакож військовослужбовці Об'єднаних сил знищили вантажівку окупантів.\r\nЗа минулу добу збройні формування Російської Федерації обстріляли зі стрілецької зброї населений пункт Чермалик, через що отримав поранення місцевий мешканець.\r\nЗ початку поточної доби супротивник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у зоні ООС 13 обстрілів, поранені двоє військових.\r\nРаніше через забруднення водогону у Луганську отруїлися 20 російських військових.