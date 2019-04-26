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26 апреля 2019, пятница, 20:29 245
Общество 2019-04-26T21:30:03+03:00
Українські Новини
В зоне ООС 13 обстрелов, ранены двое военных

В зоне ООС 13 обстрелов, ранены двое военных

ООС. Фото: facebook/pressjfo
ООС. Фото: facebook/pressjfo

Боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений, принимающих участие в операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 26 апреля, 2 украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"С начала суток враг 13 раз нарушил режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных минскими соглашениями 120- и 82-мм минометов. Вооруженные формирования Российской Федерации также вели огонь по позициям наших подразделений из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял из минометов калибра 120-мм и вооружения боевых машин пехоты позиции около населенного пункта Павлополь, из минометов калибра 120-мм - вблизи населенного пункта Пески, из противотанковых ракетных комплексов - в районе населенных пунктов Опытное и Марьинка, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Марьинка и Чермалык, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял из минометов калибра 120-мм позиции в районе населенного пункта Луганское

из минометов калибра 82-мм и вооружения боевых машин пехоты - в районе населенного пункта Крымское, из минометов калибра 82-мм - в районе города Светлодарск.

"Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сообщают в пресс-центре.

На обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ.

Потери боевиков уточняются.

Как сообщали Українські Новини, 24 апреля в ответ на применение запрещенного оружия военные уничтожили двух оккупантов.

Ранее из-за загрязнения водопровода в Луганске отравились 20 российских военных.

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