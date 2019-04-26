Українські дипломати працюють над новим пакетом санкцій проти Росії, - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що українські дипломати працюють над новим пакетом санкцій проти Росії.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС, передають Українські Новини.\r\n"Зараз дипломати України активно працюють над створенням нової хвилі політичного тиску на РФ, а також підготовкою додаткових санкцій проти Росії: секторальних і економічних", - сказано в ньому.\r\nПро деталі прес-служба не повідомляє.\r\nКлімкін також упевнений, що Росія має намір використовувати українських військовополонених як важіль тиску для укладання вигідних їй домовленостей.\r\nМіністр підкреслив, що використовувати українських громадян не вдасться і Україна задіє всі юридичні інструменти, щоб їм допомогти.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україна звернулася до ООН через спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу.\r\nПорошенко закликав посилити санкції проти Росії за незаконну видачу паспортів РФ жителям "ЛДНР".