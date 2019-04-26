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26 квітня 2019, пʼятниця, 23:20 50
Політика 2019-04-27T13:00:04+03:00
Українські Новини
Українські дипломати працюють над новим пакетом санкцій проти Росії, - Клімкін

Українські дипломати працюють над новим пакетом санкцій проти Росії, - Клімкін

Клімкін. Фото: newsler.info
Клімкін. Фото: newsler.info

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що українські дипломати працюють над новим пакетом санкцій проти Росії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС, передають Українські Новини.

"Зараз дипломати України активно працюють над створенням нової хвилі політичного тиску на РФ, а також підготовкою додаткових санкцій проти Росії: секторальних і економічних", - сказано в ньому.

Про деталі прес-служба не повідомляє.

Клімкін також упевнений, що Росія має намір використовувати українських військовополонених як важіль тиску для укладання вигідних їй домовленостей.

Міністр підкреслив, що використовувати українських громадян не вдасться і Україна задіє всі юридичні інструменти, щоб їм допомогти.

Як повідомляли Українські Новини, Україна звернулася до ООН через спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу.

Порошенко закликав посилити санкції проти Росії за незаконну видачу паспортів РФ жителям "ЛДНР".

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