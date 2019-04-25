Порошенко призвал ЕС ужесточить санкции против России в июне

Президент Петр Порошенко призвал Европейский Союз ужесточить санкции в отношении России в июне.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента по итогам встречи Петра Порошенко с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом, передают Українськi Новини.\r\n"Президент Украины призвал ЕС ужесточить санкции против России во время следующего пересмотра соответствующего режима в июне", - сказано в нем.\r\nВ ходе встречи Президент поблагодарил за последовательную поддержку со стороны Литвы суверенитета и территориальной целостности Украины, а также четкую позицию литовской стороны по противодействию агрессивной политике России.\r\nСобеседники осудили решение Президента России Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи российских паспортов гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.\r\nТакже они отметили, что данное решение - это сознательный и нелегитимный шаг Кремля, который прямо противоречит "минским договоренностям" и подрывает мирный процесс на Донбассе.\r\nПорошенко подчеркнул, что международное сообщество должно жестко отреагировать на действия России во время заседания Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе Украины.\r\nЛитовская сторона высоко оценила личный вклад Петра Порошенко в проведение свободных и честных президентских выборов, которые показали, что страна уверенно движется по демократическому пути развития.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Украина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса.\r\nПорошенко призвал усилить санкции против России за незаконную выдачу паспортов РФ жителям "ЛДНР".