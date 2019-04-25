Порошенко призвал ЕС ужесточить санкции против России в июне

Президент Петр Порошенко призвал Европейский Союз ужесточить санкции в отношении России в июне.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента по итогам встречи Петра Порошенко с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом, передают Українськi Новини.

"Президент Украины призвал ЕС ужесточить санкции против России во время следующего пересмотра соответствующего режима в июне", - сказано в нем.

В ходе встречи Президент поблагодарил за последовательную поддержку со стороны Литвы суверенитета и территориальной целостности Украины, а также четкую позицию литовской стороны по противодействию агрессивной политике России.

Собеседники осудили решение Президента России Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи российских паспортов гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Также они отметили, что данное решение - это сознательный и нелегитимный шаг Кремля, который прямо противоречит "минским договоренностям" и подрывает мирный процесс на Донбассе.

Порошенко подчеркнул, что международное сообщество должно жестко отреагировать на действия России во время заседания Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе Украины.

Литовская сторона высоко оценила личный вклад Петра Порошенко в проведение свободных и честных президентских выборов, которые показали, что страна уверенно движется по демократическому пути развития.

Как сообщали Українськi Новини, Украина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Порошенко призвал усилить санкции против России за незаконную выдачу паспортов РФ жителям "ЛДНР".