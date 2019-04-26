Закон про мову: всі проекти постанов про скасування голосування Рада розгляне після травневих

Верховна Рада розгляне проекти постанов про скасування результатів голосування за закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" 14 травня.\r\nПро це голова Ради Андрій Парубій повідомив на засіданні парламенту, передають Українські новини.\r\n"На наступному пленарному засіданні невідкладно ми розглянемо всі постанови. Невідкладно я підпишу закон про мову", - сказав він.\r\nСпікер зазначив, що в разі розгляду проектів постанов у п'ятницю, про що він оголосив у четвер, не буде витриманий 2-денний термін для внесення депутатами таких проектів постанов, що є порушенням регламенту Ради.\r\nПарубій побоюється, що це може стати причиною звернення до Конституційного суду та скасування закону.\r\nНаразі в Раді зареєстровано 4 проекти постанови про скасування результатів голосування за закон про забезпечення функціонування української мови.\r\nЯк повідомляли Українські новини, у сфері обслуговування та транспорті зробили обов'язковим українську мову.\r\nТим часом, Порошенко готовий негайно підписати закон про українську мову.\r\nТакож Рада зобов'язала проводити культурно-мистецькі та видовищні заходи на українській мові.