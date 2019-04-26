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26 квітня 2019, пʼятниця, 12:23 69
Верховна Рада і партії 2019-04-27T13:15:09+03:00
Українські Новини
Закон про мову: всі проекти постанов про скасування голосування Рада розгляне після травневих

Закон про мову: всі проекти постанов про скасування голосування Рада розгляне після травневих

Верховна Рада
Верховна Рада

Верховна Рада розгляне проекти постанов про скасування результатів голосування за закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" 14 травня.

Про це голова Ради Андрій Парубій повідомив на засіданні парламенту, передають Українські новини.

"На наступному пленарному засіданні невідкладно ми розглянемо всі постанови. Невідкладно я підпишу закон про мову", - сказав він.

Спікер зазначив, що в разі розгляду проектів постанов у п'ятницю, про що він оголосив у четвер, не буде витриманий 2-денний термін для внесення депутатами таких проектів постанов, що є порушенням регламенту Ради.

Парубій побоюється, що це може стати причиною звернення до Конституційного суду та скасування закону.

Наразі в Раді зареєстровано 4 проекти постанови про скасування результатів голосування за закон про забезпечення функціонування української мови.

Як повідомляли Українські новини, у сфері обслуговування та транспорті зробили обов'язковим українську мову.

Тим часом, Порошенко готовий негайно підписати закон про українську мову.

Також Рада зобов'язала проводити культурно-мистецькі та видовищні заходи на українській мові.

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