Великодні вихідні-2019: куди піти на свята в Києві

Наближення Великодня обіцяє українцям додаткові вихідні. Велике свято прийнято відзначати в родинному колі, але, тим не менш, в пасхальний вікенд можна додати фарб міськими фестивалями і виставками. Про те, якими заходами порадує Київ на Великдень, розкажуть Українські Новини.

Made in Ukraine

У суботу на ВДНГ пройде святковий фестиваль з живою музикою, майстер-класами, вуличною їжею, фотозонами і шопінгом. Відвідувачі зможуть здійснити покупки різноманітних товарів для дому, натуральної косметики, аксесуарів та одягу. А найголовніше, що все це - Made in Ukraine.

При цьому з 27 квітня по 29 можна взяти участь у квест-полюванні за шоколадними крашанками. Дітям від 6 років будуть надані цікаві та веселі великодні завдання, метою яких стане пошук шоколадних яєць. Хто знає, можливо учасникам пощастить зустріти і самого великоднього кролика.

Место проведения: пр-т Академика Глушкова, 1 (ВДНХ).

Твоя Пасха fest

У пасхальну неділю, 28 квітня, відкриється "Твій Великдень fest" - святковий фестиваль. Жителі і гості столиці зможуть поспостерігати за концертною програмою за участю народних та заслужених артистів України, колективів і дитячих ансамблів, відвідати благодійний ярмарок, насолодитися театралізованим дійством, великодніми фотозонами й інсталяціями, взяти участь в інтерактивній програмі для сімей та дітей. При цьому під час фестивалю також пройде великодній молебень і флешмоб.

Місце проведення: Михайлівська площа.

Великодній фестиваль на Малинській

Ще один київський фестиваль, приурочений до Великодня, пройде з 26 по 28 квітня. Крім святкового концерту, відвідувачів очікують спортивні змагання, справжні сімейні естафети, а також цінні призи. Крім перерахованого на фестивалі можна відвідати тир, картинг, ігроленд і безліч інших цікавих локацій.

Місце проведення: вул. Малинська, 16.

Сонячний Великдень

27 квітня пройде останній день виставки "Сонячний Великдень", на якій представлені художні вироби, присвячені Великодню: художня кераміка, колекція декоративних яєць з усього світу, глиняні скульптури і зразки українського декоративного живопису, ляльки, виготовлені за українською народною традицією. Представлено цілих три поверхи пасхальної атрибутики майстрів з усіх регіонів України, майстер-класи та магазини, де можна придбати різноманітні сувеніри.

Місце проведення: вул. Хорива, 19 В (Центр Української Культури та Мистецтва).

Поливаний понеділок в Музеї під відкритим небом

Поливальным понедельником называют второй день празднования Пасхи, в который действительно принято обливаться водой. 29 апреля Музей народной архитектуры и быта Украины предлагает продолжить праздник вместе. После литургии Музей предоставит развлекательную программу с концертом и украинскими народными весенними обрядами, играми, забавами и возможностью выполнить традицию обливания водой.

Место проведения: ул. Академика Тронько (Музей народной архитектуры и быта Украины).

Сказки мира – Выставка тюльпанов на Певчем поле

Вже з 25 квітня Співоче поле очікує киян, щоб порадувати цвітінням понад 180 тисяч тюльпанів, серед яких представлені понад 11 нових сортів. Інсталяції подані у вигляді сцен з казок - Попелюшка, що гуляє алеями тюльпанів, Аладдін, що ширяє на квітучому килимі і т.д. При цьому, крім основної виставки, передбачена розважальна програма, дитяча зона, унікальні сувеніри на хендмейд ярмарку, мотузковий парк, а також кімната матері й дитини. Триватиме виставка до 12 травня.

Місце проведення: вул. Лаврська, 33 (Співоче поле).

Як повідомляли Українські Новини, в передвеликодню суботу запрацюють столичні фонтани: графік.

А також про погоду на великодні вихідні: очікуються дощі і похолодання.