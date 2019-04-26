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26 апреля 2019, пятница, 06:49 1366
Жизнь 2019-07-15T04:09:16+03:00
Українські Новини
Три длинных уикенда ждут украинцев в мае и июне

Три длинных уикенда ждут украинцев в мае и июне

Пикник на природе - идея для досуга. Фото: pixabay
Пикник на природе - идея для досуга. Фото: pixabay

Украинцев ждет череда выходных дней, первые из которых будут длиться с 27 апреля по 1 мая.

В воскресенье, 28 апреля, празднуется Пасха и выходным автоматически становится следующий за ним понедельник, 29 апреля.

Согласно постановлению Кабмина,  с целью рационального использования рабочих дней, вторник, 30 апреля переноситься на субботу, 11 мая, чтобы обеспечить пять выходных подряд – с 27 апреля по 1 мая.

В мае украинцы будут отдыхать 2 дополнительных дня – в День труда -1 мая (среда) и День победы над нацизмом во Второй мировой войне – 9 мая (четверг).

В связи с религиозным и национальным праздниками в июне предусматриваются дополнительные два выходных дня.

Первый выходной относится к празднику Троицы – 16 июня (воскресенье), соответственно 17 июня (понедельник) будет нерабочим. Таким образом с 15 по 17 июня – выходные дни.

Второй выходной приходится на конец месяца, в День Конституции – 28 июня (пятница). В связи с этим украинцы будут отдыхать три дня подряд  – с 28 по 31 июня.

Как сообщали Українські Новини, в Украине появятся еще два праздника в мае и один в ноябре.

Тем временем, на Пасху и в поминальные дни весь столичный транспорт будет работать дольше.

На Пасху, по предварительным прогнозам, в ночь пройдут дожди и местами грозы.

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