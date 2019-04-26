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26 апреля 2019, пятница, 06:01 866 Карта
Жизнь 2019-04-26T08:21:50+03:00
Українські Новини
Антициклон сменит дождевой фронт и похолодание: синоптик дала прогноз на пасхальные выходные

Антициклон сменит дождевой фронт и похолодание: синоптик дала прогноз на пасхальные выходные

Погода. Фото: reading
Погода. Фото: reading

В ближайшие дни, в Страстную неделю, погоду в Украине будет определять антициклон, мощная область высокого атмосферного давления. Поэтому существенные осадки маловероятны в большинстве областей, преобладать будет сухая солнечная погода.

Об этом у себя в метеоблоге сообщила синоптик Наталка Диденко. 

"В конце недели станет облачно на западе Украины; местами пройдут дожди и даже прогремят грозы. Влажный массив достигнет 26, 27 и 28 апреля Винницкую, Житомирскую и Киевскую области. На остальной территории Украины удержится сухая воздушная масса", - написала она.

По словам Диденко, температура воздуха будет постепенно повышаться. Ночью заморозки отступят - ожидается +4 +10 градусов, на юге до +8 +14 градусов. А в течение дня столбики термометров достигнут +13 +19 градусов с постепенным ростом до +15 +24 градусов. При более интенсивном солнечном нагреве температура воздуха может повыситься до +20 +26 градусов.

В западных областях юго-восточный ветер будет усиливаться до штормовых значений, местами возможны порывы 15-20 метров в секунду.

На Пасху дожди наиболее вероятны в западной части Украины. А 28 апреля ожидается снижение температуры воздуха на 3-6 градусов.

На побережьях морей температура воздуха также будет ниже. Ведь еще непрогретые моря отдают свою прохладу континенту.

В Киеве Страстная  неделя - теплая и солнечная. Температура воздуха в ночные часы составит +7 +12 градусов, а в течение дня настоящее, почти летнее, тепло порадует и людей, и природу: +18 +23 градуса.

В Пасхальную ночь в столице осадков не ожидается; температура воздуха составит +9 +12 градусов. Днем 28 апреля есть вероятность дождя, температура воздуха будет колебаться около +20 градусов.

Изменение погоды - дожди, грозы и понижение температуры воздуха - ожидается в понедельник, 29 апреля.

"А пока идет Страстная неделя, давайте выносить мусор, делать чище свои дома, природу вокруг и самих себя. Пусть эта Пасха станет для нас всех продолжением традиций прошлых поколений. Пусть не будет в украинском болезненных потерь, зато будет больше солнца, цветущих садов и мудрой любви", - призывает синоптик.

Карта: Наталка Диденко/метеобогКарта: Наталка Диденко/метеобог

Как сообщали Українські Новини, циклон и антициклон схлестнулись: синоптик дала прогноз погоды на Пасху.

Тем временем, в Страстную пятницу в Украине будет дождливо и жарко.

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