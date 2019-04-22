В предпасхальную субботу заработают столичные фонтаны: график

В субботу, 27 апреля, накануне Пасхи и майских выходных, которых в 2019 насчитывается пять, в Киеве запустят фонтаны после зимнего перерыва.\r\nОб этом сообщает пресс-служба КГГА.\r\nСтоличные фонтаны будут работать с 27 апреля по 30 сентября, не считая понедельников, когда будут проводиться необходимые технические работы.\r\nКак и в предыдущие годы, 2 фонтанные комплексы будут работать в режиме светло-музыкального шоу - это фонтаны "Большой" и "Малые" на Майдане.\r\nВысота самого высокой струи воды "Великого" фонтана - 35 метров, в центре "Малых" фонтанов - 15 метров.\r\nКроме того, будет работать уникальный комплекс фонтанов в акватории Русановского канала, капитальный ремонт которого начался в 2016 году.\r\nНа сегодня уже восстановлена работа 12 фонтанов на Русановке.\r\nГрафик работы фонтанов в 2019 году\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n№\r\n\r\n\r\nНазва\r\nАдреса\r\n\r\n\r\nДні\r\nроботи*\r\n\r\n\r\nГодини\r\nроботи\r\n\r\n\r\nСвітловий супровід\r\n\r\n\r\nМузичний супровід\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n1\r\n\r\n\r\n«Великий», Майдан Незалежності (парна сторона вул. Хрещатик)\r\n\r\n\r\nвівторок – неділя\r\n\r\n\r\nз 12:00\r\nдо 23:00\r\n\r\n\r\nТравень – із 20:00 до 23:00\r\nЧервень – із 20:30 до 23:00\r\nЛипень – із 20:30 до 23:00\r\nСерпень – із 20:00 до 23:00\r\nВересень – із 19:00 до 23:00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n2\r\n\r\n\r\n«Малі», 6 шт., Майдан Незалежності (парна сторона вул. Хрещатик)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n3\r\n\r\n\r\n«Засновники Києва», Майдан Незалежності (непарна сторона вул. Хрещатик)\r\n\r\n\r\nТравень – із 20:00 до 23:00\r\nЧервень – із 20:30 до 23:00\r\nЛипень – із 20:30 до 23:00\r\nСерпень – із 20:00 до 23:00\r\nВересень – із 19:00 до 23:00\r\n\r\n\r\n–\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n4\r\n\r\n\r\n«Каскадний», Майдан Незалежності (непарна сторона вул. Хрещатик)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n5\r\n\r\n\r\n«Водяна куля», Майдан Незалежності (непарна сторона вул. Хрещатик)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n6\r\n\r\n\r\n«Хрещатик», вул. Хрещатик, 25\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n7**\r\n\r\n\r\n«Каскадний», вул. Велика Васильківська, 119\/121\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nТакже директор предприятия "Киевводфонд" Светлана Козловская сообщила, что на этот год запланирован капремонт фонтана на ул. Большой Васильковской, 119\/121, построенный около 30 лет назад.\r\nРемонт будет включать замену гранитной облицовки, замену электрокабелей, обновление приборов подсветки и установки нового насосного оборудования.\r\nКак сообщали Українські Новини, фонтаны на Майдане Независимости "Большой" и "Малые" возобновили работу в 2017 году - спустя три года после того, как были повреждены во время Революции Достоинства.\r\nТем временем 21 апреля в Виннице заработали зрелищные фонтаны "Roshen".\r\nВ этом году католики праздновали Пасху 21 апреля, а православная Пасха приходится на 28 апреля.