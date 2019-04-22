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22 апреля 2019, понедельник, 17:43 70
Афиша 2019-04-22T17:46:43+03:00
Українські Новини
В предпасхальную субботу заработают столичные фонтаны: график

В предпасхальную субботу заработают столичные фонтаны: график

Фонтан на Майдане
Фонтан на Майдане

В субботу, 27 апреля, накануне Пасхи и майских выходных, которых в 2019 насчитывается пять, в Киеве запустят фонтаны после зимнего перерыва.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Столичные фонтаны будут работать с 27 апреля по 30 сентября, не считая понедельников, когда будут проводиться необходимые технические работы.

Как и в предыдущие годы, 2 фонтанные комплексы будут работать в режиме светло-музыкального шоу - это фонтаны "Большой" и "Малые" на Майдане.

Высота самого высокой струи воды "Великого" фонтана - 35 метров, в центре "Малых" фонтанов - 15 метров.

Кроме того,  будет работать уникальный комплекс фонтанов в акватории Русановского канала, капитальный ремонт которого начался в 2016 году.

На сегодня уже восстановлена ​​работа 12 фонтанов на Русановке.

График работы фонтанов в 2019 году

Назва

Адреса

Дні

роботи*

Години

роботи

Світловий супровід

Музичний супровід

1

«Великий», Майдан Незалежності (парна сторона вул. Хрещатик)

вівторок – неділя

з 12:00

до 23:00

Травень – із 20:00 до 23:00

Червень – із 20:30 до 23:00

Липень – із 20:30 до 23:00

Серпень – із 20:00 до 23:00

Вересень – із 19:00 до 23:00

2

«Малі», 6 шт., Майдан Незалежності (парна сторона вул. Хрещатик)

3

«Засновники Києва», Майдан Незалежності (непарна сторона вул. Хрещатик)

Травень – із 20:00 до 23:00

Червень – із 20:30 до 23:00

Липень – із 20:30 до 23:00

Серпень – із 20:00 до 23:00

Вересень – із 19:00 до 23:00

4

«Каскадний», Майдан Незалежності (непарна сторона вул. Хрещатик)

5

«Водяна куля», Майдан Незалежності (непарна сторона вул. Хрещатик)

6

«Хрещатик», вул. Хрещатик, 25

7**

«Каскадний», вул. Велика Васильківська, 119/121

 

Также директор предприятия "Киевводфонд" Светлана Козловская сообщила, что на этот год запланирован капремонт фонтана на ул. Большой Васильковской, 119/121, построенный около 30 лет назад.

Ремонт будет включать замену гранитной облицовки, замену электрокабелей, обновление приборов подсветки и установки нового насосного оборудования.

Как сообщали Українські Новини, фонтаны на Майдане Независимости "Большой" и "Малые" возобновили работу в 2017 году - спустя три года после того, как были повреждены во время Революции Достоинства.

Тем временем 21 апреля в Виннице заработали зрелищные фонтаны "Roshen".

В этом году католики праздновали Пасху 21 апреля, а православная Пасха приходится на 28 апреля.

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