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25 квітня 2019, четвер, 23:09 73
Політика світу 2019-04-27T08:15:13+03:00
Українські Новини
Радбез ООН обговорює спрощення видачі паспортів жителям ОРДЛО Росією

Радбез ООН обговорює спрощення видачі паспортів жителям ОРДЛО Росією

Рада Безпеки ООН у четвер, 25 квітня, зібралася на засідання для обговорення ситуації на непідконтрольних владі територіях України. Пряму трансляцію проводить "Радіо Свобода".

Також обговорюється рішення президента Росії Володимира Путіна спростити видачу російських паспортів жителям Донбасу.

Засідання розпочалося о 15:00 за Нью-Йорку (22.00 за Києвом).

Радбез ООН скликали на вимогу України.

Як повідомляли Українські Новини, Франція засудила указ Путіна спростити видачу паспортів РФ жителям ОРДЛО.

Також Радбез ООН проведе термінове засідання через звернення України.

Тим часом, США назвали абсурдним указ Путіна про спрощення видачі паспортів РФ "ЛДНР".

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