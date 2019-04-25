Радбез ООН обговорює спрощення видачі паспортів жителям ОРДЛО Росією

Рада Безпеки ООН у четвер, 25 квітня, зібралася на засідання для обговорення ситуації на непідконтрольних владі територіях України. Пряму трансляцію проводить "Радіо Свобода".\r\nТакож обговорюється рішення президента Росії Володимира Путіна спростити видачу російських паспортів жителям Донбасу.\r\nЗасідання розпочалося о 15:00 за Нью-Йорку (22.00 за Києвом).\r\nРадбез ООН скликали на вимогу України.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Франція засудила указ Путіна спростити видачу паспортів РФ жителям ОРДЛО.\r\nТакож Радбез ООН проведе термінове засідання через звернення України.\r\nТим часом, США назвали абсурдним указ Путіна про спрощення видачі паспортів РФ "ЛДНР".