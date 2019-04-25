Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського

Президент Росії Володимир Путін заявив, що результати виборів в Україні показали провал політики чинного Президента Петра Порошенка. Про це Путін заявив на прес-конференції за підсумками зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, пишуть "Ведомости".

Так, за словами Путіна, перемога Володимира Зеленського на виборах Президента є свідченням "повного провалу політики Порошенка".

"Що тут оцінювати? Це повний, абсолютний провал політики Порошенка", - відзначив Путін.

Крім того, Путін зазначив, що Москва готова до відновлення відносин з Україною в повному обсязі.

"Ми хочемо, готові до того, щоб відновлювати відносини в повному обсязі. Але ми не можемо цього робити в односторонньому порядку", - заявив Путін.

Як повідомляли Українські Новини, Путін здивувався "негативу" через видачу паспортів РФ і згадав про Угорщину і Польщу.

Тим часом, Волкер вважає хорошою ідеєю переговори Зеленського з Путіним.