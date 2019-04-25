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  • Путін здивувався "негативу" через видачу паспортів РФ і згадав про Угорщину і Польщу
25 квітня 2019, четвер, 17:24 94
Світ 2019-04-27T04:00:28+03:00
Українські Новини
Путін здивувався "негативу" через видачу паспортів РФ і згадав про Угорщину і Польщу

Путін здивувався "негативу" через видачу паспортів РФ і згадав про Угорщину і Польщу

Президент Росії Володимир Путін вважає, що майбутня роздача російських паспортів на окупованому Донбасі схожа на ситуацію з угорськими документами на Закарпатті. Про це він заявив на прес-конференції після переговорів з лідером КНДР Кім Чен Ином, передає ТАСС.

За його словами, указом про спрощений порядок видачі паспортом жителям Донбасу він не збирався провокувати Київ. Він також висловив здивування різкою негативною реакцією української влади і Заходу.

"Наприклад, Польща вже протягом багатьох років, мало не 10 років, по-моєму, з 2009 року, видає карти поляка. Та ж Польща видає паспорти, паспорти видає Румунія, відповідно угорцям, румунам, полякам... У мене виникає питання, а чому ж росіяни, що проживають в Україні, гірше румунів, поляків чи угорців?" - зазначив Путін.

Як повідомляли Українські Новини, Україна звернулася до ООН через спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу.

Порошенко закликав посилити санкції проти Росії за незаконну видачу паспортів жителям РФ "ЛДНР".

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